04 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction | 05 juillet 2024 à 05h29

Le nouveau Moto G85 5G franchit un nouveau cap à un prix accessible

Le Moto G85 5G est le successeur du Moto G84 5G sorti l'année dernière. Ce modèle se présente comme une évolution notable par rapport à son prédécesseur, apportant des améliorations significatives en termes de performance et de capacités. Au cœur de ces améliorations réside l'adoption d'un nouveau processeur Snapdragon, couplé à des options de RAM et de stockage plus élevées.

L'écran pOLED est de 6,7 pouces en Full HD+. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz et sa luminosité maximale est de 1600 nits permettant de voir le contenu même en plein soleil. De plus, l'écran est composé du Corning Gorilla Glass 5.

En ce qui concerne l'audio, deux haut-parleurs stéréo délivrent un son puissant, et la prise en charge de l'audio Hi-Res garantit une reproduction fidèle du son.

Son appareil photo principal comprend un capteur Sony LYTIA 600 de 50 MP. La stabilisation optique de l'image (OIS) élimine le flou, même en mouvement. L'objectif ultra-large de 8 MP peut capturer des scènes étendues, tandis que l'objectif Macro Vision permet de photographier de petits sujets à courte distance avec un niveau de détail important. Au niveau des selfies, la caméra frontale est de 32 MP permettant des photos haute résolution même en basse lumière.

Le Moto G85 5G est cadencé par un processeur Snapdragon 6s Gen 3 complété par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensible jusqu'à 1 To, vendu séparément). Sa fonction RAM Boost optimise quant à elle les performances en analysant les habitudes d'utilisation et en allouant intelligemment la mémoire aux applications les plus utilisées.

La batterie de 5 000 mAh supporte la charge filaire de 33 W.

Disponibilité

Le moto g85 5G sera disponible à partir de mi-juillet avec un prix de vente de 349 euros en trois coloris : Gris charbon, Vert olive (cuir vegan) et Indigo (cuir vegan). Une coque de protection sera fournie avec le smartphone.