17 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Le nouveau Siri boosté à l'IA n'arrivera pas avant le printemps 2026

Alors qu’Apple avait promis une refonte spectaculaire de son assistant vocal Siri grâce à l’intelligence artificielle, la réalité s’avère bien moins flamboyante. Selon les informations de Bloomberg, la version réellement intelligente de Siri ne verra le jour qu’au printemps 2026, avec iOS 26.4. Un report d’un an qui illustre les difficultés majeures rencontrées par Apple dans sa course à l’IA face à des concurrents plus agiles.

Une révolution… encore hypothétique

Annoncé en grande pompe lors de la WWDC 2024, le nouveau Siri devait incarner le renouveau de l’intelligence artificielle chez Apple. L’objectif : transformer l’assistant vocal en un véritable agent conversationnel capable de comprendre le contexte d’utilisation, de naviguer à travers les données personnelles (mails, messages, calendrier, photos, etc.) et d’interagir directement avec les applications iOS. Bref, un assistant à la hauteur de ChatGPT, Gemini ou Claude.

Mais un an après cette annonce, la promesse est déjà repoussée. Le journaliste Mark Gurman, généralement bien informé sur les coulisses de Cupertino, affirme que cette refonte majeure n’interviendra pas avant mars 2026, à l’occasion de la mise à jour iOS 26.4. Un délai qui souligne à quel point Apple peine à livrer une solution stable et compétitive.

Une WWDC 2025 marquée par l’absence

La WWDC 2025, censée célébrer l’avènement d’un Siri intelligent, s’est finalement déroulée sans son héros annoncé. Apple a présenté iOS 26, la plus grande refonte visuelle depuis iOS 7, mais a évité d’aborder frontalement la question du Siri nouvelle génération. Un silence symptomatique, que les observateurs interprètent comme un aveu de faiblesse dans la course à l’IA générative.

En coulisses, les difficultés techniques s’accumulent. Siri repose actuellement sur deux architectures distinctes : l’une pour les commandes simples, l’autre pour les fonctions boostées à l’IA. Une coexistence instable qui entraînerait des erreurs dans un tiers des cas d’usage, selon Gurman. Un niveau d’échec inacceptable pour Apple, qui privilégie une expérience fluide et cohérente, quitte à repousser indéfiniment la sortie.

Un chantier complexe et une reconstruction totale

Apple a donc fait le choix radical de reconstruire entièrement Siri autour d’une nouvelle architecture unifiée. Ce redémarrage à zéro est sans doute nécessaire, mais il repousse encore l’échéance. Craig Federighi, responsable logiciel d’Apple, a d’ailleurs fait une rare confession publique sur ces difficultés, reconnaissant que les premiers projets n’ont pas abouti : « Quand on demande à Siri de faire quelque chose, soit on peut s’y fier totalement, soit on ne l’utilise plus du tout », a-t-il lâché.

Cette franchise inhabituelle témoigne de la gravité de la situation. Contrairement à son habitude, Apple semble reconnaître au moins en partie qu’elle a pris du retard sur un domaine stratégique majeur.

Mike Rockwell pour sauver Siri

Pour redresser la barre, Apple a confié le projet Siri à Mike Rockwell, l’ingénieur visionnaire derrière le casque Vision Pro. Son arrivée marque une volonté de redonner un souffle nouveau à un projet à la dérive. Mais le défi est de taille : alors que Siri 2.0 est repoussé à 2026, ses concurrents : Gemini (Google), ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft), Claude (Anthropic), auront eu deux ans supplémentaires pour affiner leurs modèles et renforcer leur intégration dans les écosystèmes numériques.

Siri 2.0 : à quoi faut-il s’attendre ?

Malgré les retards, Apple continue d’affirmer que son assistant proposera une expérience révolutionnaire, respectueuse des données personnelles grâce à un traitement local sur l’appareil. Les démonstrations passées (notamment dans une vidéo avec l’actrice Bella Ramsey, supprimée depuis) promettaient des interactions contextuelles avancées : répondre à un message en s’appuyant sur un e-mail précédent, lancer une action dans une app en montrant simplement l’écran, etc.

Les fonctionnalités prévues incluent :

Compréhension du contexte personnel : exploitation intelligente des messages, événements, photos ou emails pour fournir des réponses pertinentes.

: exploitation intelligente des messages, événements, photos ou emails pour fournir des réponses pertinentes. Index sémantique local : création d’une base de connaissances personnelle sur l’appareil.

: création d’une base de connaissances personnelle sur l’appareil. Contrôle profond des apps : exécution d’actions précises directement dans les applications tierces ou natives.

Mais pour l’instant, ces capacités restent à l’état de concept. Même Apple a cessé d’en faire la promotion active, laissant planer une incertitude totale sur la faisabilité réelle du projet.

Une stratégie IA encore floue

Ce retard majeur soulève de nombreuses questions sur la stratégie d’Apple en matière d’IA. Longtemps frileuse face aux solutions cloud (pour des raisons de vie privée), l’entreprise semble aujourd’hui piégée par ses propres principes. Elle a refusé de précipiter l’intégration de modèles LLM dans ses produits : une posture qui peut être saluée sur le plan éthique, mais qui s’avère aujourd’hui pénalisante commercialement.

En parallèle, Apple négocierait toujours l’intégration de modèles tiers (ChatGPT ou Gemini) à Siri, une ouverture inhabituelle qui montre l’urgence de combler le fossé technologique.

Les conséquences pour Apple

Sur le court terme, l’absence d’un assistant IA compétent sur iPhone pourrait renforcer la frustration de certains utilisateurs et surtout celle des investisseurs. À l’heure où l’IA devient un levier central de différenciation dans la tech, Apple risque de paraître dépassée. Sa capitalisation boursière pourrait être affectée si les retards se poursuivent.

À moyen terme, ce retard donne un avantage significatif à la concurrence. D’autant plus que l’Europe pourrait contraindre Apple à ouvrir davantage iOS à des assistants concurrents, sapant encore l’impact du futur Siri.

Entre prudence et perte de vitesse

Apple fait le pari de la patience et de la fiabilité pour sortir un Siri véritablement intelligent, cohérent et respectueux de la vie privée. Mais pendant ce temps, la concurrence file à toute vitesse. En repoussant une sortie prévue à l’origine en 2024 jusqu’en 2026, la marque à la pomme prend le risque de perdre son leadership sur l’interface homme-machine, après avoir tant tardé à prendre le virage de l’intelligence artificielle.

Le lancement du Siri 2.0, s’il tient toutes ses promesses, pourrait être un jalon historique pour Apple. Encore faut-il qu’il arrive à temps. Et surtout, qu’il fonctionne.