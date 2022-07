04 juillet 2022 à 00h15 par Philippe | 27 juillet 2022 à 08h33

Le nouveau Xiaomi 12S Ultra promet du lourd

Lors d'une conférence organisée en chine la semaine du 4 juillet, la firme chinoise Xiaomi dévoile une nouvelle gamme de produits, le 12S. Dans cette gamme, il y a le Xiaomi 12s Ultra qui promet monts et merveilles. La marque a noué un partenariat avec Leica, une entreprise allemande spécialisée dans la photo pour le capteur photo du smartphone.

Les meilleurs atouts de Xiaomi 12S Ultra

Le spécialiste allemand Leica a démontré son expertise lors de la conception du module photo de Xiaomi 12S Ultra. À la manière d'un véritable appareil photo, le smartphone est taillé pour prendre des photos de qualité supérieure. Un imposant bloc optique circulaire est implanté sur le dos de son boitier. Ce design sort de l'ordinaire et offre des atouts de poids qui démarquent l'appareil.

Un capteur grand format

Affublé de triples capteurs, Xiaomi 12S Ultra offre le top du top en matière de photo. Son capteur principal se décline en un format largement supérieur que les deux autres. En effet, le nouveau Sony IMX989 se voit en grand format de 13,2x8x8 mm. Un capteur aussi grand permet non seulement à capter davantage de lumières et d'éléments photosensibles, mais permet aussi de réaliser de meilleurs clichés sur papier.

La haute définition et plus encore

Il n'est pas exagéré de dire que ce smartphone peut être utilisé à des fins professionnelles grâce à sa très haute définition de 50 mégapixels pour le capteur principal, de 48 mégapixels de grand angle et d'un troisième capteur de 48 mégapixels muni d'un facteur de grossissement de 5. En outre, Leica a apporté diverses optimisations, par exemple, la mise en place d'une lentille asphérique qui vise à améliorer les images sur les bords.

La conquête du haut de gamme avec Xiaomi 12S Ultra

Ce produit est équipé des dernières technologies qui le placent directement dans les rangs des smartphones haut de gamme. Concernant la fonction première d'un smartphone, Xiaomi 12S Ultra bénéficie de la technologie sans fil à savoir la 5 G, le wifi 6 E et le Bluetooth 5.2 accompagné du NFC.

Un processeur digne de ce nom

Le Snapdragon 8+ Gen 1 est le dernier modèle sorti sur le marché et notre Android est équipé de ce processeur dernier cri. Il permet une réalisation aisée de différentes tâches comme jouer aux jeux mobiles, regarder des contenus multimédias, faire un pari sportif, surfer sur internet, etc. En plus, la nouvelle puce de Qualcomm tout-en-un permet une optimisation des dépenses d'énergie.

Un design et un écran au top

Il est disponible en deux coloris, en vert et en noir, des couleurs sobres qui font ressortir toute son élégance. Muni d'un écran AMOLED LTPO 2.0 de 6,73 pouces, l'affichage est sous définition de 3200 x 1440 pixels ou QHD+ pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de 1500 nits. Il faut noter que ce type d'écran est compatible avec Dolby Vision, HDR10+.

Capacité et stockage

Le téléphone héritera d'une batterie de 4860 mAh, une capacité assez correcte, mais qui s'appuie sur la technologie filaire Fast Charge 67W ou sur la charge sans fil de 50 W. Ce dernier permettrait de charger le smartphone en 50 minutes. Trois versions sortiront selon la capacité de stockage :

- 8 et 256 Go,

- 12 et 256 Go,

- 12 et 512 Go.

Avec son nouveau produit, Xiaomi veut conquérir le marché des smartphones haut de gamme. Il a su mettre en avant un atout majeur, à savoir la photo en collaborant avec un spécialiste dans ce domaine. En revanche, Xiaomi 12S Ultra ne sera disponible qu'en chine pour 6000 à 7000 yuans, soit 860 à 1000 euros. Mais vous pouvez tout de même faire des commandes via des plateformes spécialisées.