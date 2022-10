06 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Le Parlement européen rend obligatoire le chargeur unique pour les smartphones au sein de l'UE d'ici l'automne 2024

À la suite de l'approbation du Parlement, les consommateurs européens auront bientôt la possibilité de recharger leurs appareils électroniques avec un seul et même chargeur. Mardi dernier, le Parlement européen a donné son feu vert final à l'obligation d'un chargeur identique. Il aura fallu 13 années pour voir le projet initialement approuvé par les eurodéputés.

Cette approbation du Parlement va s'imposer pour les smartphones, tablettes, consoles, liseuses électroniques, PC portables, appareils photo numériques, enceintes nomades, écouteurs et casques. Les ordinateurs portables seront aussi concernés à partir de 2026.

Deux ans pour agir

En juin 2022, les 27 pays membres de l'Union européenne et les eurodéputés se sont mis d'accord pour imposer un chargeur universel d'ici l'automne 2024.

Les ports actuels (Micro USB, ou le Lightning d'Apple) vont donc être amenés à disparaître, du moins dans l'Union européenne. Les constructeurs vont devoir s'adapter à cette nouvelle réglementation pour équiper leurs appareil de prises USB-C, et rendre compatibles leurs produits avec les chargeurs universels. De nombreux fabricants comme Xiaomi, Samsung ou encore Huawei qui fonctionnent sous le système Android, avaient déjà franchi le cap en passant à l'USB-C.

Par contre, Apple utilise depuis des années la technologie de charge Lightning pour ses smartphones, ses nouveaux appareils vendus en Europe devront être dotés d'un port USB Type-C à l'avenir.

Une fois que ces nouvelles règles seront entrées entreront en vigueur, les consommateurs n'auront plus besoin d'un chargeur différent lors d'un achat d'un nouvel appareil. Ils pourront donc utiliser un seul et même chargeur pour les équipements électroniques portables de petite et moyenne taille.

La vitesse de charge sera aussi harmonisée pour les appareils autorisant la charge rapide pour éviter qu'elle soit bridée en cas d'utilisation avec un appareil provenant d'une marque différente. Selon le communiqué de presse, le Parlement européen évoque également une obligation d'harmonisation des options de charge rapide, qui diffèrent actuellement selon les fabricants, malgré l'utilisation commune du format USB-C.

Impact environnemental

420 millions d'appareils électroniques et autant de chargeurs sont vendus chaque année sur le marché européen. Avec cette décision, l'Union européenne vise à limiter les déchets nocifs pour l'environnement.

La mise en place de cette réglementation pourrait permettre aux Européens d'économiser au moins 250 millions d'euros par an. Chaque année, les consommateurs européens dépensent 2,4 milliards d'euros par an dans l'achat de ces chargeurs. Au niveau des déchets électroniques chaque année en Europe, cela représente 11 000 tonnes. Cette pollution devrait être réduite de 1 000 tonnes avec l'arrivée du chargeur universel.

Une période de transition de 24 mois s'ouvre aux fabricants afin de s'adapter et de procéder aux changements nécessaires pour que le chargeur unique devienne une réalité dans l'Union Européenne avant 2025.