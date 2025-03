13 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Le passe Navigo Liberté+ bientôt dématérialisé sur iPhone et Android

Voici une bonne nouvelle pour les voyageurs en Île-de-France : le passe Navigo Liberté+ sera intégré à l'application Cartes d'Apple à partir de juin 2025. Cette annonce, faite par Île-de-France Mobilités, marque une étape supplémentaire dans la dématérialisation des titres de transport de la région.

Une simplification des déplacements en Île-de-France

Déjà adopté par plus d'un million d'usagers, le passe Navigo Liberté+ repose sur un principe simple : payer uniquement les trajets réellement effectués avec une facturation en fin de mois. Jusqu'à présent, ce titre était uniquement disponible sous forme de carte physique. Son intégration sur smartphone, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un appareil Android, permettra aux utilisateurs de valider leur trajet en approchant simplement leur téléphone des bornes de validation, même s'il est éteint.

Des avantages tarifaires et une expérience utilisateur améliorée

En plus de la praticité qu'offre la dématérialisation, le passe Navigo Liberté+ permet de réaliser des économies sur les trajets : un voyage en métro ou RER (zones 1-2) revient à 1,99 € au lieu de 2,50 €, tandis qu'un trajet en bus ou tramway coûte 1,60 € au lieu de 2 €.

Les correspondances entre les différents modes de transport (bus, métro, tram et train) restent gratuites, renforçant l'intérêt de cette formule. De plus, une facturation plafonnée à la journée permet d'éviter de dépenser plus qu'un pass journalier en cas de multiples déplacements dans la même journée.

Une transition numérique qui se poursuit

Cette avancée s'inscrit dans un projet plus large de transformation des transports franciliens. Après la dématérialisation des forfaits jour, semaine et mois, l'intégration du passe Navigo Liberté+ sur mobile constitue une nouvelle étape vers une digitalisation complète du réseau. Île-de-France Mobilités prévoit également la dématérialisation des abonnements annuels d'ici fin 2025, permettant aux abonnés de ne plus avoir à se soucier de leur carte physique.

Avec l'intégration du passe Navigo Liberté+ sur smartphone, la région francilienne franchit un pas décisif vers la fin du ticket papier et la modernisation de ses transports. Reste à voir si les délais seront bien respectés, alors que la mise en place des titres de transport dématérialisés a déjà connu plusieurs retards par le passé.