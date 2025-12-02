02 décembre 2025 à 04h00 par La rédaction

Le Père Noël vous répond sur WhatsApp : la magie connectée version 2025

Bouygues Telecom lance officiellement la saison des fêtes avec le retour de son désormais traditionnel Père Noël connecté. Disponible sur WhatsApp, le service imaginé par l’opérateur se veut encore plus accessible, plus créatif et plus tourné vers l’inclusion. Entièrement gratuit et ouvert à tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur, il s’agit de l’une des opérations digitales les plus populaires de fin d’année en France.

Créé en 2019 en collaboration avec l’agence BETC, le Père Noël de Bouygues Telecom s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, notamment grâce à ses vidéos personnalisées générées à partir de simples messages écrits. L’utilisateur choisit un décor, rédige un texte, et le Père Noël lui répond en vidéo dans une courte séquence produite automatiquement. L’an dernier, ce dispositif avait déjà suscité un formidable engouement avec plus de 1,3 million de vidéos générées.

Pour la nouvelle édition, le service franchit une étape importante en matière d’accessibilité : les vidéos produites sont désormais sous-titrées afin d’être parfaitement adaptées aux personnes sourdes ou malentendantes, une évolution attendue et saluée par les associations spécialisées.

Des contes de Noël spécialement créés pour vous

Au-delà des vidéos, Bouygues Telecom reconduit son second format star : les contes personnalisés. Ce module invite les enfants et leurs familles à devenir les héros d’une véritable histoire de Noël conçue sur mesure. L’an dernier, environ 150 000 récits avaient été imaginés. Cette année, le concept s’enrichit : il est désormais possible d’ajouter un ou plusieurs prénoms à l’histoire, en plus de deux mots clés laissés au choix de l’utilisateur. Grâce à l’intelligence artificielle, le Père Noël compose instantanément une fable inédite et adaptée au profil de chaque enfant.

Pour les familles concernées par les troubles de l’audition, Bouygues Telecom introduit une autre nouveauté importante : la transcription écrite du conte. Ce complément permet aux enfants sourds ou malentendants de vivre eux aussi cette expérience immersive, tout en renforçant l’universalité du dispositif.

24 surprises à découvrir chaque jour

Afin de prolonger la magie jusqu’au matin du 25 décembre, Bouygues Telecom inaugure un nouveau rendez-vous quotidien directement sur WhatsApp. Les utilisateurs abonnés au compte du Père Noël recevront chaque jour une surprise festive : une activité à partager en famille, une recette, un bricolage, un jeu simple ou une petite création à réaliser ensemble. L’objectif est d’instaurer une sorte de calendrier de l’Avent digital, accessible immédiatement depuis la messagerie, pour rythmer le mois de décembre et offrir un moment de complicité aux enfants comme aux parents.

Ce format se décline également sur la chaîne WhatsApp du Père Noël, qui devient une plateforme de diffusion continue de contenus festifs. La proposition s’inscrit dans la stratégie de Bouygues Telecom de faire de cette opération un rendez-vous familial interactif, ancré dans les usages numériques quotidiens.

Une disponibilité étendue grâce au RCS

Grande nouveauté technique de cette édition : le Père Noël ne se limite plus à WhatsApp. Bouygues Telecom annonce la disponibilité du service directement depuis la messagerie native Android ou iOS grâce au protocole RCS, qui permet d’enrichir les échanges sans passer par une application tierce. Les utilisateurs peuvent ainsi contacter le Père Noël depuis l’application Messages de leur smartphone, ce qui étend considérablement la portée du dispositif.

Cette ouverture marque une étape stratégique pour l’opérateur, qui soutient depuis plusieurs années le déploiement du RCS comme alternative moderne au SMS, avec des fonctionnalités avancées telles que les images haute définition, les confirmations de lecture ou les interactions fluides. L’intégration du Père Noël à ce canal confirme la montée en puissance de ce standard dans la communication grand public.

