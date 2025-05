07 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Le permis sur smartphone devient réalité : tout ce qu'il faut savoir

Fini l’angoisse du contrôle routier sans permis en poche ! Depuis début 2024, tous les conducteurs peuvent désormais importer leur permis de conduire directement sur leur smartphone via l’application France Identité. Une avancée majeure qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation des services publics et d’harmonisation européenne.

Un nouveau format de permis pour une nouvelle ère

Après le permis rose cartonné (en circulation depuis 1955) et le format plastifié au format carte bancaire lancé en 2013, une troisième génération de permis voit le jour : le permis de conduire numérique.

Disponible sur l’application France Identité, ce nouveau format ne remplace pas encore totalement la version physique, mais il peut d’ores et déjà être utilisé lors des contrôles routiers, pour louer une voiture ou effectuer certaines démarches administratives.

Qui peut en bénéficier ?

Bonne nouvelle : tous les détenteurs d’un permis – qu’il soit au format rose cartonné ou carte plastifiée – peuvent passer au numérique. Il suffit simplement :

de posséder une carte nationale d’identité électronique (CNIe) au format carte bancaire,

d’avoir un smartphone équipé de la technologie NFC (comme pour les paiements sans contact).

Des démarches simplifiées

Fini le téléchargement manuel de l’attestation de droits à conduire : l’application France Identité se charge automatiquement d’interroger le fichier national des permis de conduire. L’importation se fait en quelques clics, sans complexité.

Les étapes clés :

Créer une identité numérique via FranceConnect ou France Identité. Se connecter à l’application. L’application télécharge automatiquement les données du permis. Le permis est disponible dans l’espace "Mes documents".

Des fonctionnalités enrichies

Plus qu’un simple justificatif de droit à conduire, la nouvelle version du permis numérique intègre désormais des informations enrichies comme les dates de validité des catégories, les éventuels aménagements liés à un handicap, les conditions restrictives de conduite, tout en permettant une mise à jour directe via l’application et en offrant une interface repensée pour une lecture optimisée, quelle que soit l’orientation de l’écran.

Vers une généralisation européenne d’ici 2030

Le permis de conduire numérique devrait être généralisé d’ici 2030, dans toute l’Union européenne, avec pour objectif d’harmoniser les règles, de renforcer la sécurité routière et de faciliter les contrôles transfrontaliers grâce à un document unique, infalsifiable et centralisé, valable dans tous les États membres et accompagné de nouvelles normes : durée de validité de 15 ans, accès au permis poids lourds dès 18 ans, conduite accompagnée dès 17 ans et période probatoire de 2 ans pour les jeunes conducteurs.

Un outil pratique et sécurisé

Au-delà du confort d’avoir son permis toujours à portée de main, le format numérique limite les risques de perte ou de vol, simplifie les démarches en ligne tout en protégeant les données sensibles, et renforce la lutte contre la fraude grâce à l'identification numérique, le tout sous l’égide de France Titres et de la Délégation à la sécurité routière.

Un pas de plus vers l’identité numérique européenne

Le permis numérique constitue une première étape vers un portefeuille d’identité numérique européen, qui regroupera à terme l’ensemble des documents officiels : carte d’identité, attestations de droits, carte SIM, signature électronique et même prescriptions médicales.

En somme, un portefeuille unique et sécurisé, pour une administration plus fluide et connectée. Une révolution discrète, mais déjà bien en marche