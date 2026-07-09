09 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Le Phone (4b) débarque : le smartphone Nothing le plus accessible, est-il aussi le plus convaincant ?

Après avoir consolidé sa gamme de milieu de gamme, Nothing s'attaque désormais au marché des smartphones abordables avec le Phone (4b).

Officiellement présenté le 7 juillet 2026, le Nothing Phone (4b) devient le modèle le plus accessible de la marque britannique avec un prix de lancement fixé à 329 euros en version 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Si ce nouveau venu conserve les principaux codes esthétiques qui ont fait la réputation de Nothing, il introduit également plusieurs compromis techniques destinés à maintenir un tarif compétitif. Entre design toujours aussi singulier, nouvelle interface lumineuse Glyph, batterie record et choix matériels plus modestes, le Phone (4b) cherche avant tout à séduire les utilisateurs qui souhaitent sortir des smartphones au design conventionnel sans dépasser les 350 euros.

Une identité visuelle toujours aussi reconnaissable

Depuis le lancement du Nothing Phone (1), la jeune entreprise fondée par Carl Pei s'est démarquée grâce à une approche radicalement différente de celle de ses concurrents. Le Phone (4b) reste fidèle à cette philosophie.

Le smartphone reprend le langage esthétique inauguré par ses prédécesseurs avec un dos laissant apparaître certains éléments internes. Cette transparence est toutefois plus discrète que sur les modèles supérieurs de la gamme et se concentre principalement autour du bloc photo. Le châssis est réalisé en polycarbonate recyclé et bénéficie d'une certification IP64, garantissant une résistance à la poussière ainsi qu'aux projections d'eau.

Le constructeur conserve également l'un de ses principaux éléments de différenciation : le système lumineux Glyph. Cette fois, il évolue sous la forme d'une Glyph Bar, une barre composée de 45 mini-LED indépendantes intégrées au niveau du module photo.

Comme sur les précédents smartphones Nothing, ces LED peuvent servir à afficher différentes informations sans allumer l'écran : notifications, progression de la recharge, minuteur, alertes personnalisées ou encore indications lors d'un enregistrement vidéo. Plus qu'un simple élément décoratif, cette signature lumineuse continue d'incarner l'identité de la marque.

Le Phone (4b) sera disponible en trois coloris : noir, blanc et bleu.

Un écran AMOLED convaincant pour cette gamme de prix

Nothing équipe son nouveau smartphone d'un écran Super AMOLED de 6,77 pouces affichant une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ainsi qu'une compatibilité HDR10+.

La luminosité maximale atteint jusqu'à 2 000 nits en pic, ce qui devrait assurer une bonne lisibilité en extérieur dans la plupart des situations. Sur le papier, cette dalle constitue l'un des points forts du Phone (4b), d'autant que les écrans OLED de qualité restent encore relativement rares à ce niveau de prix.

Snapdragon 6 Gen 4 : des performances équilibrées

Sous le capot, Nothing mise sur le tout récent Snapdragon 6 Gen 4, gravé en 4 nanomètres par Qualcomm.

Cette puce ne rivalise évidemment pas avec les processeurs des smartphones haut de gamme, mais elle représente une évolution intéressante dans l'entrée de gamme grâce à une architecture modernisée composée de quatre cœurs Cortex-A720 et quatre Cortex-A520. Qualcomm annonce des gains de performances d'environ 11 % pour le processeur et 29 % pour la partie graphique par rapport à la génération précédente.

Le processeur neuronal bénéficie également de nouvelles capacités destinées aux traitements liés à l'intelligence artificielle directement sur l'appareil.

Nothing accompagne cette plateforme d'un système de refroidissement comprenant une chambre à vapeur de 4 400 mm², destinée à limiter la montée en température lors des longues sessions de jeu ou des tâches intensives.

Les concessions apparaissent du côté de la mémoire

Pour parvenir à proposer son smartphone sous la barre des 330 euros, Nothing a toutefois dû faire plusieurs choix techniques.

Le Phone (4b) embarque 8 Go de mémoire vive LPDDR4X, alors que le Phone (4a) profite d'une mémoire LPDDR5 plus rapide. Même constat concernant le stockage interne : le constructeur abandonne l'UFS 3.1 au profit d'une mémoire UFS 2.2, moins performante.

Ces différences n'auront qu'un impact limité sur les usages quotidiens, mais elles se traduiront par des temps d'ouverture d'applications légèrement plus longs ainsi que des transferts de fichiers moins rapides que sur le Phone (4a).

Il s'agit néanmoins d'un compromis devenu courant sur le marché, la hausse du coût des composants mémoire poussant de nombreux fabricants à réduire leurs ambitions sur ce point afin de préserver des tarifs compétitifs.

La plus grosse batterie jamais intégrée dans un smartphone Nothing

L'autonomie constitue sans doute le principal argument du Phone (4b).

La version commercialisée en Europe est équipée d'une batterie de 5 200 mAh, soit la capacité la plus importante jamais proposée par Nothing sur un smartphone. Le constructeur indique que cette batterie peut récupérer 50 % de charge en moins de 30 minutes grâce à une recharge filaire de 33 W.

Fait plus surprenant, les marchés ne seront pas tous logés à la même enseigne. La version destinée à l'Inde bénéficiera d'une batterie encore plus généreuse de 6 000 mAh, une différence que Nothing explique par des contraintes réglementaires propres à certains marchés.

La marque affirme par ailleurs que sa batterie conservera environ 90 % de sa capacité après 1 200 cycles de recharge, une promesse supérieure aux standards généralement avancés dans cette catégorie.

Une configuration photo simplifiée

Le Phone (4b) ne cherche pas à rivaliser avec les meilleurs photophones du marché.

Son module principal repose sur un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels offrant un champ de vision de 119 degrés. À l'avant, Nothing intègre une caméra selfie de 16 mégapixels.

Par rapport au Phone (4a), ce nouveau modèle fait l'impasse sur le téléobjectif, ce qui limitera naturellement les performances en zoom. En revanche, le capteur principal devrait offrir des résultats satisfaisants pour une utilisation quotidienne, notamment grâce au traitement logiciel développé par Nothing.

Android 16, intelligence artificielle et suivi logiciel

Comme les modèles plus haut de gamme de la marque, le Phone (4b) est livré sous Nothing OS 4.1, basé sur Android 16.

L'interface conserve son esthétique minimaliste tout en intégrant plusieurs fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle. Les utilisateurs retrouveront notamment Essential Space, Essential Voice, les applications maison exploitant l'IA ainsi que l'Essential Key, un bouton physique permettant d'accéder rapidement aux différents services intelligents.

Nothing intègre également nativement ChatGPT et Gemini, afin de proposer plusieurs assistants selon les usages.

Concernant le suivi logiciel, le constructeur promet trois mises à jour majeures d'Android ainsi que six années de correctifs de sécurité. Une politique sérieuse pour un smartphone de cette gamme, même si certains fabricants proposent désormais un support encore plus long.

Un smartphone cohérent malgré quelques sacrifices

Avec le Phone (4b), Nothing ne cherche pas à battre des records de puissance. Son objectif est ailleurs : proposer un smartphone au design immédiatement reconnaissable, doté d'un bel écran AMOLED, d'une excellente autonomie et d'une interface logicielle particulièrement soignée, tout en restant sous la barre des 330 euros.

Les concessions sur la mémoire, le stockage ou encore la partie photo rappellent que ce modèle se positionne avant tout sur l'entrée de gamme. L'écart de prix relativement réduit avec le Phone (4a), mieux équipé sur plusieurs aspects, pourrait d'ailleurs pousser certains acheteurs à hésiter.

Pour autant, le Phone (4b) conserve de solides arguments. Son identité visuelle unique, sa Glyph Bar revisitée, sa batterie record et son expérience logicielle en font un smartphone capable de se distinguer dans un segment où la plupart des appareils se ressemblent.

Dans un marché des smartphones abordables toujours plus concurrentiel, Nothing continue ainsi de miser sur ce qui fait sa différence : un design original, une expérience utilisateur soignée et une personnalité que peu de concurrents peuvent revendiquer à ce niveau de prix.