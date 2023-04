03 avril 2023 à 00h15 par Philippe

Le premier téléphone mobile fête ses 50 ans

L'année 2023 marque les 50 ans du premier appel téléphonique effectué à partir d'un téléphone portable, par Martin Cooper en 1973.

Depuis cette époque, le téléphone portable a connu une évolution spectaculaire. Les premiers modèles étaient encombrants, chers et peu pratiques, mais ils ont ouvert la voie à des modèles de plus en plus petits, plus abordables et plus sophistiqués.

Aujourd'hui, les téléphones portables sont devenus des appareils multifonctions qui permettent non seulement de téléphoner et d'envoyer des messages, mais aussi de naviguer sur Internet, de prendre des photos et des vidéos, de stocker des données et des fichiers, de jouer à des jeux, de suivre sa santé et de gérer son emploi du temps.

Son histoire en quelques mots

Martin Cooper surnommé le " père du mobile ", est un ingénieur électronique et entrepreneur américain né le 26 décembre 1928 à Chicago. Il est surtout connu pour avoir inventé le téléphone portable, également appelé téléphone mobile, en 1973.

L'idée de concevoir un téléphone portable lui vient en partie de la série "Star Trek", en souvenir du capitaine Kirk qui parlait dans son communicateur.

À l'époque, Martin Cooper travaillait pour la société Motorola, qui cherchait à développer un système de communication sans fil portable. Il a dirigé l'équipe qui a mis au point le premier téléphone portable, qui pesait alors environ un kilogramme et avait une autonomie d'environ 30 minutes d'appel.

Le 3 avril 1973, Martin Cooper a effectué le premier appel téléphonique à partir d'un téléphone portable en appelant son rival, Joel Engel, de la société Bell Labs, pour lui dire qu'il avait réussi à développer un téléphone portable fonctionnel.

Il aura fallu attendre dix années pour que le premier téléphone portable soit commercialisé en 1983 avec le Motorola DynaTAC 8000X qui coûtait à l'époque 3 995 dollars. La durée de vie de la batterie était de 20 minutes.

Un regard inquiet et émerveillé

Aujourd'hui, le téléphone mobile est devenu un objet incontournable de notre vie quotidienne et a révolutionné notre façon de communiquer et de travailler.

En revanche, l'ancien ingénieur porte désormais un regard à la fois inquiet et émerveillé sur l'évolution du téléphone portable et de notre utilisation excessive. L'inventeur âgé de 94 ans juge que l'on est devenu trop accros aux smartphones. : " Je suis dévasté de voir des gens traverser la rue en regardant leur téléphone portable. Ils ont perdu la tête ", a récemment confié Martin Cooper à l'AFP.

Martin Cooper était conscient que les téléphones mobiles finiraient par changer le monde, mais il n'avait pas imaginé tout ce qui était possible de faire avec un smartphone.