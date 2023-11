07 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Le puzzle-RPG The Walking Dead Match 3 Tales est disponible sur iOS et Android

Com2uS annonce la sortie de son nouveau puzzle-RPG, The Walking Dead Match 3 Tales. Ce nouveau jeu mobile combine des éléments de puzzle game avec le fun stratégique des RPG de collection. L'univers de The Walking Dead est animé à la manière de la bande dessinée originale, et participez aux différents événements spéciaux organisés dans le jeu pour remporter de nombreuses récompenses.

Comme dans la licence The Walking Dead, The Walking Dead Match 3 Tales raconte une histoire épique de survie, dans un monde décimé par des créatures connues sous le nom de Rôdeurs. Écrite par Robert Kirkman et publiée entre 2003 et 2019, la bande dessinée originelle a connu un immense succès mondial, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, avant d'être adaptée sur de nombreux supports différents.

La mécanique de type match-3 permet de nettoyer différents niveaux défendus par des équipes créées à partir d'un roster de près de 85 personnages, disposant chacun de leur propre alignement, de leur rôle et de compétences uniques. La clé de la réussite vient de la composition de votre propre équipe, qui doit répondre au mieux à la situation et la configuration de l'escouade adverse. En plus de combattre les Rôdeurs, il vous faudra affronter d'autres survivants passés maîtres dans l'art de cibler vos faiblesses, mais également des ennemis très puissants et des boss gigantesques. Les amateurs et amatrices de PvE comme de PvP trouveront également des modes leur permettant d'exploiter tout leur sens stratégique et leur logique.

The Walking Dead Match 3 Tales réunit certains des personnages les plus emblématiques de la licence, comme Rick Grimes ou Negan. Le jeu reste fidèle à l'histoire originale de la bande dessinée tout en ajoutant de nouveaux arcs narratifs, animés dans le style emblématique du matériau original. Des acteurs de doublage professionnels ont contribué à renforcer l'immersion au sein de cet univers si particulier, en donnant vie aux personnages qu'ils interprètent dans les différents scénarios proposés.

The Walking Dead Match 3 est disponible sur iOS et Android.