22 décembre 2022 à 10h17 par Philippe

Le realme 10 Pro+, un milieu de gamme qui veut se faire une place en France

Realme entend continuer à se faire une petite place sur le marché sur le milieu de gamme. Ce successeur du realme 9 est doté d'un écran Oled incurvé de 6,7 pouces Full HD+ de 2412 x 1080 pixels. Il profite d'un taux de rafraîchissement d'image jusqu'à 120 Hz et il est compatible HDR 10+. L'écran incurvé est doté d'un cerclage fin d'une épaisseur de 2,33 mm à la base et d'un contrôle du rétroéclairage PWM 2160 Hz.

Le realme 10 Pro+ profite de la technologie de contrôle du rétroéclairage PWM avec la fréquence élevée (2160 Hz), qui permet de réduire considérablement le scintillement de l'écran. Ainsi, lorsque la luminosité environnante est inférieure à 90 nits et que la technologie DC Dimming ne suffit plus, l'écran du realme 10 Pro+ passe automatiquement en mode PWM 2160 Hz pour conserver une colorimétrie plus précise et assurer un meilleur confort visuel à ses utilisateurs. Cette fonctionnalité a d'ailleurs valu au smartphone d'obtenir deux certifications TÜV Rheinland pour la protection des yeux.Le realme 10 Pro+ mesure 7,78 mm d'épaisseur pour un poids pour 173 grammes et s'accompagne d'une batterie puissante de 5000 mAh.

Un appareil photo ProLight 108 MP

Le realme 10 Pro+ est équipé d'un appareil photo ProLight de 108 MP, doté de la fonctionnalité HyperShot Imaging Architecture. Son moteur d'accélération QuickShot permet de capturer des prises de vue de nuit cinq fois plus vite que son prédécesseur. Le moteur Image Fusion permet quant à lui la mise à niveau de l'architecture et de l'algorithme sous-jacents afin de renforcer les performances HDR. Enfin, grâce au moteur Super Nightscape, l'algorithme super-sensoriel de ProLight permet de traiter les photos au format RAW, afin de mettre en relief des détails d'un paysage nocturne qui passent parfois inaperçus.Le realme 10 Pro+ est également doté de la technologie 3x In-sensor Zoom, qui permet de bénéficier d'images zoomées d'une qualité exceptionnelle en utilisant les 12 millions de pixels situés au centre de l'image. Par ailleurs, l'appareil photo dispose également du mode Street Photography 3.0, récemment mise au point. Les utilisateurs peuvent découvrir différents filtres urbains en fonction de leur emplacement géographique.

Le filigrane Street Shooting Watermark permet d'afficher les paramètres et le moteur DIS offre aux utilisateurs la possibilité de capturer des images nettes, même lorsque les conditions leurs permettent difficilement de rester stables. Associées à d'autres fonctionnalités nouvelles, telles que les modes Super Group Portrait, One Take et AI Video Tracking, ces caractéristiques améliorent l'expérience photo et vidéo des utilisateurs.

Le realme 10 Pro+ est équipé du processeur Dimensity 1080 5G, élaboré grâce au processus de fabrication 6 nm de TSMC. Il comporte huit cœurs tournant à une fréquence de 2,6 GHz. En outre, il prend en charge certaines fonctions 5G, telles que le basculement intelligent entre la 4G et la 5G, l'accès Internet 4G pendant les appels téléphoniques, la réparation automatique du réseau 5G ou encore la technologie d'agrégation à double porteuse. Il est également compatible avec 46 réseaux d'opérateurs grand public dans le monde.L'appareil est disponible dans des configurations de RAM 6 Go, 8 Go et 12 Go, dont la capacité peut être étendue à l'aide de la plus vaste RAM dynamique du segment, pour atteindre 12 Go+12 Go de mémoire et une capacité de stockage jusqu'à 256 Go qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs données sans craindre de manquer d'espace.

L'interface utilisateur realme UI 4.0

Les smartphones de la gamme realme 10 Pro sont les premiers à bénéficier de l'interface realme UI 4.0 préinstallée. La mise à niveau de l'interface aura lieu en Europe sur les modèles realme 10 4G à partir du mois de mars 2023. L'interface realme UI 4.0 est dotée de fonctionnalités interactives d'avant-garde, telles qu'un lecteur de musique Always on Display (AOD) intelligent, qui facilite le contrôle audio, et l'affichage AOD sur mesure, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur affichage AOD pour répondre à leurs besoins particuliers.

Grâce au perfectionnement des technologies InputBoost 3.0 et Dexopt, l'interface realme UI 4.0 améliore les performances avec une réduction de la consommation d'énergie. L'interface realme UI 4.0 dispose de nouvelles fonctionnalités destinées à protéger les données personnelles. Par exemple, la fonction de pixélisation automatique permet de reconnaître et de pixeliser automatiquement les photos de profil et les noms affichés sur les captures d'écran. L'application Private Safe, quant à elle, s'appuie sur la norme de chiffrement de Rijndael Advanced Encryption Standard (AES), qui permet de renforcer la sécurité en chiffrant les fichiers et images sensibles avant de les partager.

Prix et disponibilité

Le realme 10 Pro+ est actuellement disponible en trois coloris : Hyperspace, Nebula Blue et Dark Matter. Enfin, disponible au prix très attractif de 379 $ (pour le modèle 8Go+128Go) sera prochainement disponible en France. Aucune date de lancement n'a pour l'instant été officialisée.