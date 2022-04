27 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Le rebond de 2021 permet aux téléchargements d'applications de voyage d'atteindre les niveaux pré-pandémiques

Les restrictions on-off ont fait de 2021 une année imprévisible pour les développeurs d'applications de voyage, mais près de 2 milliards de téléchargements au second semestre 2021 ont marqué un retour à la (quasi-)normalité.Malgré de nombreuses perturbations découlant de nouvelles variantes de la COVD-19, l'activité de voyage de 2021 tend vers un contexte pré-pandémique :

On peut notamment constater une forte baisse des téléchargements des applications de voyage au cours des quatre premiers mois de l'année, lorsque la variante Delta a frappé le plus fort. En effet, les téléchargements mensuels globaux d'applications et de navigation sont passés de 322 millions en janvier 2020 à 181 millions en avril 2021.Une reprise a suivi à partir de l'été 2021 jusqu'à la fin de l'année, avec un pic de 347 millions de téléchargements mensuels en octobre 2021. Mais le graphique s'est ensuite orienté à la baisse, les craintes entourant la variante Omnicron semblant freiner une fois de plus les choses.

Le nombre de téléchargement post-pandémique reste relativement élevé : 1,95 milliard pour le second semestre 2021 pour 2,08 milliards au second semestre 2019.

Parallèlement, l'activité de téléchargement a connu de fortes variations régionales en raison des différentes politiques de voyage locales Covid-19, comme :

- Les États-Unis passant de 23 millions en février 2021 à 40 millions en juillet 2021, les téléchargements mensuels les plus élevés depuis août 2019.

- L'Inde avec plus de 50 millions de téléchargements en janvier 2021, mais une chute à environ 29 millions en mai 2021. En novembre 2021, il était remonté à un peu moins de 45 millions de téléchargements.

Les produits cartographiques se hissent au sommet, mais les applications de covoiturage font un retour en force

En 2021, le produit le plus téléchargé au monde était Google Maps, suivi de ses homologues Waze (3e) et Google Earth (4e). Uber, qui se classe en 2ème position du classement connait une augmentation de 37 % d'activité de covoiturage en 2021.

Dans l'ensemble, la demande d'applications de covoiturage est revenue à des niveaux presque normaux, et a même atteint un pic plus élevé dans certaines régions, notamment aux États-Unis, près 212 millions de sessions Uber en décembre 2021.

L'offre de chauffeurs a également montré des signes de reprise post-pandémique. Au Royaume-Uni, l'offre de chauffeurs disponibles était presque égale à la demande des utilisateurs en 2021.

Gojek/Goto se consolide dans la région APAC et se prépare à une offensive plus forte

Gojek a terminé l'année en tant qu'application de voyage numéro 1 en Indonésie et à Singapour, numéro 2 au Vietnam et numéro 3 en Thaïlande. L'opérateur mobile local Telkomsel a investi 300 millions de dollars dans Gojek en mai 2021 et, peu après, Gojek a fusionné avec la plateforme de commerce électronique Tokopedia. L'opération, d'un montant de 18 milliards de dollars, a vu la création d'une nouvelle société holding appelée GoTo.

Has llegado ! Le pari de Didi Mobility sur le LATAM est payant

Une autre performance digne d'intérêt est celle de Didi Mobility. L'application CN-HQ'd a dominé le classement des téléchargements dans toute la région latino-américaine, se classant au premier rang au Mexique et en Argentine, et au deuxième rang en Colombie, au Chili et au Pérou.