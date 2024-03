29 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Le reconditionnement des smartphones, une alternative écologique et économique

Crédit Photo : e-Recycle

Dans un monde où la technologie évolue à vitesse grand V, la question de la durabilité et du recyclage des appareils électroniques est aujourd’hui primordiale. Lors de la Journée Mondiale du Recyclage, e-Recycle, le spécialiste français du reconditionnement de smartphones a mis en lumière une réalité souvent ignorée à travers une infographie : la surconsommation des smartphones est un fléau qui ravage la planète.

Fort heureusement, les consciences s’éveillent de plus en plus autour des défis environnementaux d’aujourd’hui et les modes de consommation tendent (enfin) à devenir plus raisonnés. La bonne nouvelle ? La vente de téléphones neufs a connu une légère baisse au cours de ces dernières années, au profit du marché du téléphone reconditionné qui fait de plus en plus d’adeptes. Cette tendance à la baisse est particulièrement bénéfique pour l’environnement puisque 78 % de l’empreinte carbone du secteur numérique est directement liée à la fabrication des appareils.

87% des Français possèdent un smartphone

Avec plus de 21,3 millions de téléphones vendus en France en 2021, dire que l’industrie du téléphone est florissante est un euphémisme, et ce malgré une légère baisse constatée ces dernières années.

Preuve édifiante que l’on vit dans une société qui encourage la surconsommation, on recense près de 113 millions de téléphones inutilisés qui dorment dans les tiroirs des ménages. La raison principale ? Des campagnes marketing qui suscitent constamment de nouvelles envies, et des smartphones programmés pour être obsolètes très rapidement. Alors, on les met de côté, et on en rachète des flambants neufs. Résultat, 84 % des utilisateurs déclarent conserver leur smartphone au maximum 3 ans (voire moins).

Une surconsommation qui étouffe la planète

Conséquence directe de cette surconsommation, des déchets toujours plus nombreux et une empreinte carbone qui atteint des sommets. Avec près de 20 millions de tonnes de déchets électroniques produits chaque année en France (soit 299 kg par habitant), l’empreinte carbone du pays liée au numérique s’élève à 2,5 %. Sans action pour changer durablement les choses, cette empreinte pourrait augmenter de 45 % d’ici 2030 (par rapport à 2020).

Le recyclage des smartphones est un sujet encore peu exploré malgré ses bénéfices environnementaux significatifs. En France, seulement 5% des smartphones sont recyclés en fin d’usage. Et une grande majorité, soit 67 % des Français, n’ont jamais envisagé cette alternative.

Ces chiffres alertent quant à la gestion durable des déchets électroniques. Les 14% d’utilisateurs qui recyclent leur smartphone ne semblent pas faire le poids face à l’ampleur du problème.

Le reconditionnement, une action concrète pour inverser la tendance

En 2021, ce sont 1,2 millions de téléphones qui ont été collectés afin d’être recyclés et reconditionnés par les opérateurs. Bien qu’extrêmement faible au regard des 113 millions de smartphones inutilisés mentionnés précédemment, ce chiffre démontre néanmoins le réel intérêt des Français pour le reconditionnement, qui tend à croître de plus en plus.

Un intérêt croissant pour les smartphones reconditionnés

Parmi les Français interrogés, près de 59 % se disent prêts à opter pour le reconditionné, et 45 % d'entre eux ont d'ores et déjà franchi le pas en achetant un téléphone reconditionné ou bien de seconde main.