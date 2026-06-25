25 juin 2026 à 00h00 par La rédaction

Le smartphone qui grandit avec l'enfant : SPC lance Circles et WUUM pour accompagner les familles

Face aux interrogations croissantes des familles concernant l’accès des enfants aux outils numériques, SPC entend proposer une alternative aux modèles traditionnels de contrôle parental. La marque européenne spécialisée dans les technologies grand public dévoile ainsi un nouvel écosystème composé de l’application sécurisée Circles et de la gamme d’appareils WUUM, conçus pour accompagner progressivement les plus jeunes dans leur découverte du numérique.

Avec cette initiative, SPC ne cherche pas seulement à commercialiser de nouveaux produits. L’entreprise ambitionne de repenser la manière dont les enfants accèdent aux technologies connectées en privilégiant une approche évolutive, centrée sur l’accompagnement familial plutôt que sur la surveillance stricte.

Un constat partagé par de nombreuses familles

L’arrivée du premier appareil numérique dans la vie d’un enfant constitue souvent une étape délicate pour les parents. Entre les questions liées à la sécurité en ligne, au temps d’écran, aux réseaux sociaux ou encore à l’exposition à des contenus inadaptés, de nombreuses familles peinent à trouver un équilibre entre protection et autonomie.

Selon SPC, le problème réside souvent dans la brutalité de la transition. De nombreux enfants passent directement d’une situation sans équipement personnel à la possession d’un smartphone offrant un accès quasi illimité à Internet et aux applications.

Pour répondre à cette problématique, la marque a développé un écosystème capable d’évoluer en fonction de l’âge, de la maturité et des besoins de l’enfant, tout en maintenant un cadre défini par les parents.

Circles, une plateforme de communication sécurisée pour toute la famille

Au cœur de cette stratégie se trouve SPC Circles, une application de communication familiale disponible sur Android et iOS.

Son fonctionnement repose sur la création de « cercles de confiance » regroupant uniquement les personnes autorisées par les parents : frères et sœurs, grands-parents, proches ou membres de la famille. L’intégration de nouveaux contacts nécessite une validation préalable par l’administrateur du cercle, garantissant ainsi un environnement numérique fermé et sécurisé.

L’application met également l’accent sur la protection des contenus échangés. Les photos partagées au sein des conversations ne peuvent pas être exportées hors de l’application et les captures d’écran sont bloquées afin de limiter les risques de diffusion non souhaitée.

SPC a également conçu Circles pour s’adapter à différents niveaux d’autonomie numérique. Les enfants peuvent communiquer au moyen de messages écrits, d’emojis, de vidéos ou d’autres formes d’interactions adaptées à leur âge.

Au-delà de la messagerie, l’application devient également un centre de gestion pour les parents. Ceux-ci peuvent définir des règles d’utilisation, contrôler l’accès à certaines applications, gérer les restrictions de navigation ou encore ajuster progressivement les temps d’écran.

L’objectif affiché est d’accompagner les enfants dans leur apprentissage du numérique sans imposer de rupture brutale lorsque de nouvelles fonctionnalités sont introduites.

Une philosophie fondée sur l’évolution progressive

SPC revendique une approche différente de celle traditionnellement adoptée par les solutions de contrôle parental.

Plutôt que de bloquer ou de restreindre systématiquement les usages, l’entreprise souhaite permettre aux familles de construire progressivement l’expérience numérique de leurs enfants.

Cette philosophie se retrouve dans l’ensemble de l’écosystème. Selon la marque, chaque appareil peut avoir une fonction spécifique à une étape donnée du développement de l’enfant : écouter de la musique, communiquer avec la famille, être localisé via une montre connectée ou encore accéder à certains contenus depuis une tablette.

L’idée consiste à introduire progressivement de nouveaux usages à mesure que l’enfant gagne en autonomie et en maturité.

WUUM ONE, un téléphone qui grandit avec son utilisateur

Pour concrétiser cette vision, SPC lance le WUUM ONE, un appareil hybride conçu pour évoluer au fil des années.

Contrairement à un smartphone classique, le WUUM ONE n’est pas destiné à être utilisé immédiatement avec toutes ses capacités. Grâce à l’intégration de Circles, les parents peuvent activer progressivement les différentes fonctionnalités de l’appareil.

Dans un premier temps, il peut être utilisé comme simple lecteur musical. Ensuite, selon les choix de la famille, il devient possible d’ajouter progressivement l’appareil photo, les appels téléphoniques, la messagerie, le téléchargement d’applications ou encore la navigation sur Internet.

Cette modularité constitue l’un des principaux arguments du produit. Le téléphone accompagne ainsi plusieurs étapes de l’enfance jusqu’à devenir, à terme, un smartphone complet.

Sur le plan technique, le WUUM ONE dispose d’un écran mat de 5 pouces conçu pour limiter la fatigue visuelle. Il embarque également une batterie de 2 300 mAh compatible avec la recharge rapide via USB-C.

Le smartphone est commercialisé dans deux coloris baptisés Electric Blue et Ender Purple.

Une tablette pensée pour les usages familiaux

La nouvelle gamme comprend également la WUUM TAB, une tablette Android destinée aux usages domestiques.

Elle reprend les principes de l’écosystème Circles tout en proposant un écran mat de 10,1 pouces visant à réduire les effets de fatigue oculaire lors des sessions prolongées.

SPC entend ainsi proposer un environnement cohérent où différents appareils peuvent être administrés depuis une seule plateforme, tout en bénéficiant de règles adaptées à chaque usage.

Un « contrat numérique » entre parents et enfants

L’un des aspects les plus originaux de l’écosystème WUUM réside dans son processus de configuration initial.

Avant même l’utilisation des appareils, SPC invite parents et enfants à participer à une discussion portant sur leurs habitudes, leurs attentes et leurs routines quotidiennes. À partir des réponses fournies, le système suggère des paramètres d’utilisation personnalisés qui peuvent ensuite être modifiés ou validés collectivement.

La marque souhaite ainsi favoriser le dialogue familial autour du numérique plutôt que d’imposer un cadre unilatéral.

Autre particularité, les engagements ne concernent pas uniquement les enfants. Les adultes sont eux aussi invités à respecter certaines règles, dans une logique de responsabilité partagée.

Cette démarche vise à instaurer un véritable « contrat numérique familial », fondé sur la confiance, la transparence et la cohérence des comportements au sein du foyer.

SPC veut s'imposer comme un acteur de référence du numérique familial

Avec le lancement simultané de Circles et de la gamme WUUM, SPC affirme son ambition de construire un écosystème complet destiné aux familles.

L’entreprise considère ces produits comme les premiers éléments d’une infrastructure numérique familiale appelée à s’enrichir dans les prochains mois. De nouveaux appareils destinés aux enfants et aux adolescents devraient ainsi rejoindre l’univers WUUM tout en restant compatibles avec Circles.

Dans un contexte où les débats autour de l’exposition des plus jeunes aux écrans et aux services numériques se multiplient, SPC cherche à se différencier en misant sur une approche graduelle, collaborative et éducative.

Plutôt que de présenter la technologie comme un risque à contenir, la marque défend l’idée qu’elle peut devenir un outil d’apprentissage à condition d’être introduite de manière progressive et accompagnée.

Prix et disponibilité

Le WUUM ONE est disponible dès à présent au prix public conseillé de 169,99 euros. Jusqu’au 1er juillet, les acheteurs passant par le site officiel de SPC bénéficient d’un kit de protection offert comprenant une coque et un verre trempé, d’une valeur annoncée de 19,99 euros.

La WUUM TAB est également commercialisée au tarif de 169,99 euros avec une coque en silicone et un support inclus. Dans le cadre de son lancement, SPC applique une remise de 10 euros sur son site officiel jusqu’au 1er juillet, portant son prix promotionnel à 159,99 euros.

Avec cette double annonce, SPC fait le pari qu’un accompagnement progressif et partagé du numérique peut constituer une réponse aux préoccupations des parents, tout en offrant aux enfants un accès plus encadré et évolutif aux technologies connectées.