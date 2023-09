01 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Le smartphone reste l'opportunité la plus importante pour les jeux, malgré un marché en perte de vitesse

Le rapport de data.ai et IDC révèle que le smartphone reste l'opportunité la plus importante pour les jeux, malgré un marché en perte de vitesse.Alors que le smartphone continue de démocratiser les jeux, le rapport révèle de nouveaux domaines de croissance et fournit des informations sur la cohorte de joueurs la plus inclusive à ce jour.

En effet, data.ai, le principal fournisseur d'analyses de données mobiles, a publié, en partenariat avec IDC, le rapport Gaming Spotlight 2023. S'appuyant sur la taxonomie Game IQ de data.ai, le rapport révèle que malgré un ralentissement des dépenses directes des consommateurs en matière de jeux, le mobile reste la plus grande opportunité de marché pour les jeux.

Le rapport révèle que si les jeux mobiles devraient connaître une légère baisse des dépenses (-2% d'une année sur l'autre), la plateforme devrait tout de même dépasser les 108 milliards de dollars dans le monde en 2023 - conservant son avance de 2,7 fois par rapport aux PC/Mac, cimentant le mobile comme un moteur essentiel de la croissance dans le secteur.

Le rapport indique également que les dépenses liées aux jeux pour consoles de salon et PC/Mac devraient augmenter respectivement de 3 % (à 43 milliards de dollars) et de 4 % (à 40 milliards de dollars) dans le monde en 2023 par rapport à 2022. Les dépenses consacrées aux jeux pour consoles portables sont en passe de diminuer de 20 % cette année, pour atteindre moins de 3 milliards de dollars.

Le rapport a également révélé de nouvelles opportunités pour les éditeurs alors que le mobile continue de démocratiser le jeu :

- L'APAC a connu la croissance la plus importante en termes de parts de marché pour les dépenses mondiales des consommateurs à travers les jeux sur mobile, PC et Mac : La Corée du Sud a mené la croissance de l'APAC au T1 2023, tandis que le Brésil, la Turquie et le Mexique ont mené la croissance en dehors de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et de l'Asie-Pacifique. L'Amérique du Nord (tirée par les États-Unis) et l'Europe de l'Ouest comprenaient environ la moitié des dépenses en jeux mobiles au T1 2023.

- Les jeux diffusés dans le nuage (Cloud-Streamed Gaming, CSG) font des percées sur mobile : Toutes plateformes confondues, les dépenses mondiales des consommateurs en services CSG devraient atteindre 3,8 milliards de dollars en 2023, en hausse de plus de 50 % d'une année sur l'autre.

- Les jeux mobiles qui ont défini le H1 2023 ont été classés dans les 10 % supérieurs pour leur score de performance mobile (MPS) : Monopoly GO (MPS : 99), Honkai : Star Rail (93), Royal Match (95) et FIFA Soccer (96) ont tous connu le succès au S1 2023, signalant que les éditeurs qui capitalisent sur une IP forte, une dynamique de marché et des événements en jeu peuvent réussir dans un marché baissier.

- Les préférences en matière de genre étaient variées sur mobile : Huit sous-genres distincts composaient les 10 jeux les plus rentables sur mobile, preuve de l'acceptation croissante du mobile en tant que plateforme de jeu principale, ainsi que de sa capacité à capter de nouveaux publics. Parmi les genres qui se sont démarqués, citons la conduite (simulation), la bataille en équipe (RPG) et la fête royale (party).

- Acquisition d'utilisateurs payants : Match (45%), Casino (44%) et Tabletop games (38%) ont généré la plus grande part des téléchargements à partir des canaux payants aux États-Unis au 1T 2023, marquant la compétitivité.

