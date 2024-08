30 août 2024 à 00h00 par La rédaction

Le Snapdragon 7s Gen 3 repousse les limites de l'intelligence artificielle sur mobile

Qualcomm vient de franchir une nouvelle étape dans le domaine des processeurs mobiles en lançant le Snapdragon 7s Gen 3.

Cette plateforme, qui s'appuie sur les succès de la série 7, est spécialement conçue pour offrir des performances exceptionnelles en matière d'intelligence artificielle, de gaming et de photographie.

Grâce à une architecture optimisée et à des améliorations significatives au niveau du CPU et du GPU, le Snapdragon 7s Gen 3 permet d'exécuter des modèles d'IA de grande taille, tels que Baichuan-7B et Llama 2, directement sur l'appareil. Les utilisateurs pourront ainsi bénéficier d'une expérience utilisateur plus fluide et personnalisée, avec des fonctionnalités en constante évolution.

Par ailleurs, les passionnés de jeux vidéo apprécieront les performances graphiques accrues du nouveau GPU Adreno, qui garantit des jeux plus beaux et plus fluides. Les amateurs de photographie ne seront pas en reste, avec un triple ISP 12 bits offrant une meilleure qualité d'image.

Le Snapdragon 7s Gen 3 sera initialement adopté par Xiaomi, avec le premier appareil prévu pour être annoncé le mois prochain.