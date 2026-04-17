17 avril 2026 à 07h11 par Philippe

Le T1 Phone de Trump Mobile évolue, sans dissiper les doutes

Longtemps présenté comme un symbole technologique du « Made in USA », le T1 Phone de Trump Mobile refait surface à l’approche d’un lancement encore flou. Nouveau design, fiche technique ajustée et communication retravaillée : le projet avance, mais laisse derrière lui une impression persistante d’improvisation et de promesses révisées à la baisse.

Un relooking qui peine à convaincre

Après des mois de silence, le T1 Phone se dévoile dans une version visuellement remaniée. L’appareil conserve son identité clinquante avec un châssis doré et un drapeau américain apposé au dos, accompagné du logo Trump Mobile. Exit toutefois l’imposant marquage « T1 » qui dominait les premiers rendus : la marque opte désormais pour une signature plus discrète.

Le bloc photo adopte une disposition verticale plus conventionnelle, tandis que les bordures incurvées et la présence d’une prise jack 3,5 mm rappellent des choix techniques d’un autre temps. L’ensemble évoque fortement certains modèles existants, notamment le HTC U24 Pro, sans réellement parvenir à s’en démarquer.

À l’avant, l’écran entouré de bordures épaisses tranche avec les standards actuels du segment. Le rendu global donne le sentiment d’un produit en décalage avec les attentes de 2026, malgré un positionnement tarifaire initialement fixé à 499 dollars.

Une fiche technique sans éclat

Sur le papier, le T1 Phone se positionne sur le milieu de gamme supérieur, sans pour autant briller. Il embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration désormais largement répandue.

La partie photo repose sur un trio classique : un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif x2 également de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 50 mégapixels complète l’ensemble, avec une reconnaissance faciale assistée par intelligence artificielle dont la fiabilité reste sujette à caution.

Sous le capot, le smartphone est propulsé par une puce Snapdragon de série 7 signée Qualcomm, sans précision sur le modèle exact. Il dispose de 512 Go de stockage et d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec une charge rapide de 30 W.

Le choix d’embarquer Android 15, alors que les versions plus récentes approchent, interroge également. Dans un marché où la longévité logicielle devient un critère clé, ce retard pourrait peser lourd face à une concurrence plus réactive.

Le “Made in USA” en retrait

C’est sans doute sur le terrain symbolique que le virage est le plus notable. Initialement présenté comme un smartphone entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis, le T1 a progressivement vu cette promesse s’effriter.

Le discours marketing a évolué au fil des mois, passant d’un « Made in USA » affirmé à des formulations plus vagues évoquant une « innovation américaine » ou un design encadré par des équipes locales. L’assemblage final pourrait avoir lieu à Miami, mais rien ne permet d’affirmer que la production échappe aux circuits industriels asiatiques.

Ce glissement sémantique affaiblit l’un des piliers du projet, qui reposait largement sur une dimension patriotique assumée.

Un lancement toujours entouré de flou

Malgré la refonte complète du site et une communication relancée, les zones d’ombre persistent. Ni la date de sortie ni le prix définitif ne sont clairement établis. Si un tarif promotionnel de 499 dollars a été évoqué, les dirigeants ont depuis laissé entendre que le prix final pourrait se rapprocher des 1 000 dollars.

Dans le même temps, Trump Mobile continue de proposer des réservations moyennant un acompte de 100 dollars, sans garantie tangible sur les délais ou les caractéristiques finales du produit.

Même l’expérience utilisateur se veut marquée idéologiquement : le nom du réseau affiché sur le téléphone sera « Trump », un détail assumé qui souligne le positionnement singulier de l’offre.

Entre produit technologique et objet politique

Porté par Donald Trump Jr. et Eric Trump, le T1 Phone oscille entre ambition industrielle et opération de communication. À mesure que les mois passent, le projet donne le sentiment de s’adapter en permanence, au risque de perdre en cohérence.

Si le smartphone semble désormais plus concret qu’à ses débuts, il peine encore à convaincre sur le fond. Design daté, caractéristiques banales et promesses révisées : le T1 attire l’attention, mais ne parvient pas encore à s’imposer comme une alternative crédible sur un marché déjà saturé.

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