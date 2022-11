07 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Le temps passé sur nos écrans de smartphones continue à augmenter

Les chiffres du troisième trimestre 2022 révèlent un monde de consommateurs rivés au petit écran avec 5 heures par jour. Selon data.ai, les consommateurs des 10 premiers marchés mobiles ont passé en moyenne 4,9 heures par jour dans des applications mobiles. C'est une augmentation de 15 % par rapport au troisième trimestre 2020, au plus fort de la fermeture de COVID.

Cependant, le temps passé sur l'image varie considérablement d'un pays à l'autre. Sur les marchés où l'attention portée au mobile augmente, la croissance est rapide. Toutefois, cette hausse est contrebalancée par une légère baisse d'une année sur l'autre dans d'autres régions.

Les marchés APAC sont en tête pour le temps passé sur les applications

Les consommateurs de trois marchés ont passé plus de 5 heures par jour dans des apps au cours du troisième trimestre 2022. Ces pays sont l'Indonésie, Singapour et l'Australie. Et ce qui est remarquable dans ces trois régions, c'est la vitesse à laquelle elles ont franchi le cap.

En Indonésie, le temps moyen passé dans les apps a bondi de 10 % entre le troisième trimestre 2020 et le trimestre actuel. À Singapour, l'augmentation a été de 40 %, et en Australie, elle a atteint le chiffre stupéfiant de 50 %. Ces deux dernières progressions sont facilement les plus importantes des 17 marchés de l'étude.

Mais face à ces hausses spectaculaires, il faut noter que certains marchés évoluent dans la direction opposée - du moins par rapport à 2021. L'étude révèle des baisses du temps passé d'une année sur l'autre au Brésil, en Corée du Sud, en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Cela dit, tous ces pays, à l'exception du Brésil et de la Corée du Sud, sont toujours confortablement en hausse par rapport aux taux d'avant COVID.

BeReal continue de capter l'attention des consommateurs dans le monde entier

L'application de médias sociaux BeReal, respectueuse de la vie privée, est numéro 1 aux États-Unis et en Australie, et numéro 2 en Allemagne et au Royaume-Uni. BeReal semble avoir pris un élan plus fort que les récents challengers des médias sociaux (ClubHouse, Ello). Il comptait 44 millions de téléchargements dans le monde à la mi-septembre.

La tendance au partage de contenu propulse l'utilitaire Twitter en tête du classement des nouveautés.

BeReal figure également en bonne place dans le classement des 10 premiers produits, qui présente les produits qui ont le plus augmenté leurs chiffres d'un trimestre à l'autre. La première place est occupée par Twee -Save Twitter Video&GIF, un produit qui permet aux utilisateurs de sauvegarder des vidéos et des GIF sur Twitter.

Sa popularité est une nouvelle indication de l'obsession des consommateurs pour le partage de contenu sur de multiples canaux. Twitter a peut-être commencé comme un service de micro-blogging basé sur le texte, mais c'est aujourd'hui une plaque tournante pour les images, les vidéos, les clips audio et bien plus encore. Les gens veulent partager ces clips sur d'autres plateformes, et des produits comme Twee leur permettent de le faire facilement.

Ailleurs, les graphiques de rupture sont un mélange hétéroclite de produits d'achat, d'utilitaires, de vidéo en continu et autres. Mais il convient de mentionner LifeSG, qui occupe la première place à Singapour. Ce produit conçu par le gouvernement regroupe divers services numériques de plusieurs agences en une seule application pratique. Il est conçu pour réduire les frictions et faciliter l'accès, et c'est le genre de produit que seul un petit pays comme Singapour pourrait lancer avec succès. Mais d'autres pays pourraient l'observer avec intérêt.

Si l'on examine les applications les plus populaires en fonction des dépenses des consommateurs, il n'est pas surprenant de voir autant de produits rich media. Les consommateurs préfèrent généralement le contenu gratuit, mais ils sont prêts à payer pour la vidéo et la musique, d'où le succès de Disney+, HBO Max, YouTube, Vidio, Deezer, Paramount+ et bien d'autres. Les applications de rencontre Tinder et Bumble occupent également une place importante.

Les applications de rencontre et les applications de streaming vidéo ont connu un trimestre exceptionnel en termes de croissance - obtenez une ventilation complète des étoiles montantes en termes de dépenses des consommateurs, de MAU et de téléchargements dans notre rapport Market Pulse du troisième trimestre 2022.

En remontant d'une position par rapport au trimestre précédent, on trouve Google One, qui a en fait été lancé en 2018 mais dont la popularité n'a cessé de croître. Bien qu'il s'agisse au départ d'un produit de stockage, il propose désormais de nombreuses autres fonctionnalités, telles que le VPN, l'accès à des experts, des offres de partenaires et des abonnements à YouTube Premium pour une durée limitée.

Tower of Fantasy fait de la concurrence à Genshin Impact dans le classement des jeux

Si l'on examine les jeux du trimestre en fonction des dépenses des consommateurs, il est immédiatement évident que Diablo Immortal est le plus performant. Le jeu de Blizzard a peut-être fait l'objet de vives réactions de la part de joueurs acharnés concernant sa stratégie de micro-transactions, mais la marque Diablo est si puissante qu'elle a surmonté le nuage de relations publiques pour devenir le premier titre mondial.

Un autre jeu à surveiller est Tower of Fantasy, qui est apparu dans les cinq premières places du classement dans six des marchés analysés. Ce titre free-to-play ressemble à Genshin Impact, avec sa combinaison de collection de personnages de style gacha et de combats de RPG d'action, et il a généré 10 millions de téléchargements en moins d'un mois.

Par ailleurs, Dragon Ball Z Dokkan Battle a connu une forte progression. Publié par BANDAI NAMCO, il continue de recevoir des améliorations constantes depuis son lancement en 2015, les dernières mises à jour de septembre apportant de nouveaux personnages supplémentaires. En conséquence, il s'est hissé dans le top 5 du classement des jeux de rupture dans six des marchés sélectionnés analysés.