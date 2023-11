29 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Le WhatsApp du Père Noël de Bouygues Telecom est de retour avec des nouveautés

Le WhatsApp du Père Noël de Bouygues Telecom est de retour et propose cette année des contes personnalisés pour les enfants, grâce à l’intelligence artificielle.

C‘est devenu un incontournable des fêtes de fin d’année : le compte WhatsApp du Père Noël, qui permet de recevoir des vidéos personnalisées du célèbre personnage au manteau rouge est de retour.

Pour obtenir sa vidéo personnalisée du Père Noël, c’est très simple. Il suffit de lui envoyer un message depuis l’application WhatsApp et quelques instants plus tard, le Père Noël nous répond par une vidéo dans laquelle il prononce le texte transmis. Il ne reste plus, ensuite, qu’à la partager avec son enfant.

Il est possible cette année de choisir de nouveaux décors autour du Père Noël : sur une montagne de cadeaux, dans son bureau, devant son traineau ou bien au chaud dans son salon.

Ce service gratuit et accessible à tous quel que soit son opérateur téléphonique a été utilisé par près de 800 000 utilisateurs uniques en 2022, pour générer plus de 3,6 millions de vidéos.

Pour prolonger la féérie, Bouygues Telecom et son agence BETC ont ajouté cette année une nouvelle fonctionnalité inédite : le conte de Noël. Après avoir créé une vidéo sur WhatsApp, le Père Noël propose de nous lire un conte personnalisé de quelques minutes, à partir d’un prénom et de deux mots de son choix. De quoi émerveiller les plus jeunes avec une histoire dont ils sont les héros.