01 août 2022 à 00h15 par Philippe

Le WiFi Bouygues Telecom a les meilleures performances globales de l'Internet fixe en Wi-Fi

Entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, nPerf a publié des baromètres sur les connexions résidentielles à Internet en France métropolitaine, dédiés au Wi-Fi. 1 749 836 tests unitaires ont été comptabilisés.

Il faut savoir que l'usage de l'Internet depuis un terminal mobile, via le Wi-Fi à domicile, est de plus en plus courant. Cette étude prend donc en compte exclusivement les tests réalisés sur réseaux Wi-Fi domestiques depuis l'application nPerf sur terminaux mobiles.

Les indicateurs inclus dans cette étude sont identiques à ceux des baromètres des connexions Internet mobiles puisque l'application utilisée est la même. Seule la technologie retenue ici est différente (Wi-Fi au lieu de la téléphonie mobile cellulaire).

Bouygues Telecom creuse l'écart en tête

Les abonnés aux offres fixes de Bouygues Telecom ont bénéficié, pendant le S1 2022, des meilleures performances globales de l'Internet en Wi-Fi. Cet opérateur faisait déjà la différence sur la vitesse de téléchargement l'année dernière. Cette fois, il arrache en plus la victoire à ses adversaires sur tous les indicateurs où il n'était pas déjà victorieux, sauf la latence, prenant donc le large au score général (+ 19 000 nPoints en 6 mois).

En effet, en 2021, Bouygues, Free et Orange étaient dans un mouchoir de poche, avec une amplitude d'à peine 1 000 points. Maintenant, Bouygues accélère et s'installe à presque 2 000 nPoints de son plus proche compétiteur, Orange. Les abonnés fixe de Bouygues Telecom ont bénéficié du meilleur débit descendant Wi-Fi (204 Mb/s) pendant le S1 2022.

Orange grimpe en deuxième position, grâce à la meilleure latence et de bons débits

Les offres fixe d'Orange semblent continuer à proposer les débits Wi-Fi les plus symétriques (169 Mb/s de débit moyen descendant contre 141 Mb/s de débit moyen montant), tout en montrant les deuxièmes meilleures évolutions (et classement final) sur ces deux indicateurs. Or c'est sur la latence qu'il enfonce le clou, en gagnant la bataille face à Free, précédent vainqueur, s'appuyant sur un rapide progrès de presque 10 ms.

Free, relégué à la troisième place

Parvenant à conserver ses victoires sur l'expérience de navigation web et de streaming vidéo, désormais partagées avec Bouygues Telecom, il cède en revanche du terrain sur le temps de réponse, dont il perd l'avantage à la faveur d'Orange. Par ailleurs, sa dynamique sur les débits ne lui est pas favorable : il est globalement le dernier classé, notamment en vitesse montante.

SFR progresse, mais ne rattrape pas son retard pour autant

Sur tous les critères analysés, SFR figure en dernière place, sauf pour le débit ascendant et la latence où il termine troisième. Dans l'absolu, la progression est bonne (+ 16 000 nPoints), et les performances moyennes très convenables, mais l'opérateur devra mettre les bouchées doubles pour combler son déficit devant ses rivaux.

Conclusion

Le lissage des débits induit par la technologie Wi-Fi continue de faire son effet et aboutit à des scores beaucoup plus rapprochés qu'en évaluant, plus largement, la totalité des connexions fixes en France métropolitaine.