08 février 2023 à 00h15 par Philippe

Le WiFi Bouygues Telecom a les meilleures performances selon le baromètre nPerf 2022

L'usage de l'Internet depuis un terminal mobile, via le Wi-Fi à domicile, est de plus en plus courant. Afin de compléter le baromètre des connexions fixes, basé essentiellement sur des tests réalisés depuis un ordinateur, cette étude prend en compte exclusivement les tests réalisés sur des réseaux Wi-Fi domestiques, depuis l'application nPerf pour terminaux mobiles.

Bouygues Telecom champion des connexions en Wi-Fi

Bouygues Telecom signe une performance assez impressionnante. L'opérateur est n°1 dans tous les compartiments : débit descendant, débit montant, latence, streaming YouTube et navigation web. Cependant, c'est sur les débits qu'il se distingue. Alors que ces concurrents sont tous coincés sous la barre des 180 Mb/s, Bouygues Telecom survole les débits descendants avec 240,56 Mb/s ! Même chose sur le débit ascendant, l'opérateur y est flashé à 189,67 Mb/s, là où le deuxième, Orange, atteint 144,48 Mb/s. En revanche, sur les autres KPI, les opérateurs sont assez proches.

Notons que Bouygues Telecom réalise une belle performance, car non seulement il s'impose dans tous les secteurs, mais il améliore ses propres records de l'an dernier.

Outre la fibre optique, il semblerait que la dernière box Wi-Fi 6 / 6E de Bouygues Telecom confère un avantage considérable à l'opérateur.

Free et Orange au coude à coude

Alors que Free obtient les meilleures performances sur les réseaux fixes toutes technologies confondues et FTTH du baromètre nPerf des connexions fixes 2022, il se voit relégué à la troisième place, proche derrière Orange. Bon sur le débit descendant, il est pénalisé sur le débit montant.

SFR s'accroche

Bien que dernier de notre classement, SFR n'en est pas pour autant distancé. Il a aussi amélioré ses performances sur un an et il ne lui manque pas grand-chose pour bousculer le classement cette année.

Conclusion

En introduisant dans les mesures Wi-Fi les tests d'expérience utilisateur (streaming et navigation web), mesures faites ici exclusivement sur des terminaux mobiles (smartphones et tablettes), il est intéressant de constater que les performances réseau changent par rapport aux tests réalisés via un navigateur web.

Les opérateurs concurrents de Bouygues, qui affichent des résultats comparables sur le streaming vidéo et la navigation web, se démarquent principalement sur les débits et la latence.

Bien que les box Wi-Fi 6 / 6E de Bouygues Telecom ne soient qu'un maillon de la chaîne, elles semblent apporter un avantage non négligeable dans les connexions fixes. En effet, une bonne performance Wi-Fi étant de nature à séduire les utilisateurs du quotidien recherchant de la simplicité et facilité d'utilisation, cela pourrait inciter les concurrents à déployer, à plus large échelle, leur box de gamme équivalente.