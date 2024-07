26 juillet 2024 à 00h00 par La rédaction | 26 juillet 2024 à 03h14

Lebara quitte Orange et passe à la 5G en rejoignant le réseau SFR

Lebara, MVNO fondé en 2001, a annoncé jeudi un changement de réseau stratégique. Après avoir longtemps exploité le réseau Orange, l'opérateur français bascule désormais sur SFR.

Cette décision, qui concerne l'ensemble de ses clients en France, s'inscrit dans une volonté de proposer de nouveaux services et de renforcer sa compétitivité sur un marché de plus en plus concurrentiel. Présent dans neuf pays et comptant plus de huit millions d'abonnés, Lebara demeure un acteur majeur de la téléphonie mobile.

En optant pour SFR, l'opérateur low-cost accède enfin à la 5G, une avancée majeure pour ses abonnés. Bien que cela signifie renoncer au réseau souvent considéré comme le meilleur, ce choix stratégique permet à Lebara de proposer une offre plus complète et d'élargir sa base de clients. Pour les nouveaux abonnés, Lebara propose plusieurs forfaits mobiles en 5G : 60 Go à 5,99 euros/mois, 160 Go à 8,99 euros/mois et 200 Go à 11,99 euros/mois).

Dans son communiqué officiel, SFR se félicite de la collaboration fructueuse avec Lebara qui a permis une transition réseau progressive et transparente pour les clients. SFR annonce une couverture 4G atteignant 99,9% de la population. Le réseau 5G de l'opérateur couvre quant à lui plus de 9 700 communes.

Selon Lebara, le basculement d'Orange vers SFR sera transparent pour ses abonnés. En effet, la migration vers le nouveau réseau se déroulera automatiquement et sans aucune action de l'abonné.