01 mars 2021

Leepse, une application de discussions dédiée aux étudiants

En cette période de pandémie de Covid-19, l'isolement social est un réel fléau pour les étudiants en mal de rencontres et de contacts. Ces derniers mois, la mise en place des cours en ligne a fortement ralenti les rencontres spontanées, laissant les étudiants dans un isolement qui ne cesse de croitre. Afin de renouer des contacts en cette période difficile, l'application Leepse permet aux étudiants de l'enseignement supérieur de se créer une véritable vie sociale digitale.

Leepse offre la possibilité aux étudiants de créer un profil à leur image. En effet, les étudiants qui viennent s'inscrire sur l'application téléchargent une photo d'eux, en indiquant leur ville, leur école et leurs centres d'intérêt. Ils peuvent ainsi sélectionner des " tags " qui leur ressemblent tels que les traits de personnalité et les loisirs. Cette fonctionnalité permet de rapprocher les utilisateurs avec leurs points communs dont l'objectif est de présenter chaque jour cinq personnes ayant les mêmes centres d'intérêt. L'utilisateur est donc entouré de profils similaires. L'application donne même la possibilité de rattacher les comptes Spotify et Instagram au profil personnel.

A l'instar d'un forum, il est même possible de participer à des discussions de groupe publiques. L'application possède six onglets différents, permettant à la fois de participer à des discussions de groupe via des sujets de conversation prédéfinis ou bien d'échanger en privé avec une autre personne. Toutes ces fonctionnalités permettent ainsi aux étudiants de retrouver un lieu numérique propice aux rencontres et au dialogue avec le sentiment d'appartenance à un groupe.

L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play.