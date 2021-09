24 septembre 2021 à 06h00 par Philippe

Lenovo dévoile ses tablettes 5G haut de gamme

Lenovo va lancer en octobre ses nouvelles tablettes Android haut de gamme : Tab P12 Pro et Tab P11 5G. Face à l'iPad d'Apple et aux tablettes Samsung, Lenovo a réuni tous les ingrédients pour proposer des tablettes haut de gamme.

Lenovo Tab P12 Pro

La tablette Lenovo Tab P12 Pro se distingue par son stylet numérique avec une fixation magnétique pour le recharger sans fil et une alarme anti-perte, ainsi qu'un clavier détachable.

Proposée en " Gris tempête " dans un corps fin entièrement métallique pour un poids de 565g (tablette uniquement), la Lenovo Tab P12 Pro est une tablette fine de 5,63 mm d'épaisseur avec des bords fins sur les quatre côtés pour accroître la surface d'écran disponible.

Équipée de capteurs, cette tablette s'adapte automatiquement aux besoins de l'utilisateur ; il est ainsi possible de basculer entre un taux de rafraîchissement élevé jusqu'à 120 Hz pour le jeu et un taux de 60 Hz seulement pour des activités moins exigeantes.

Au format 16:10, l'écran tactile AMOLED de 12,6 pouces a une résolution de 2560x1600 pixels. L'écran de la Tab P12 Pro offre une gamme de couleurs correspondant à 107 % de la gamme NTSC, des noirs profonds et une luminosité allant jusqu'à 600 nits en mode extrême. Il prend en charge la technologie Dolby Vision. L'appareil inclut également la prise en charge du HDR10+.

Quatre haut-parleurs JBL son surround SLS longue portée permettent d'obtenir des effets de basse plus profonds, ainsi qu'une clarté et une profondeur du son avec la technologie Dolby Atmos.

La Lenovo Tab P12 Pro est équipée de la plateforme mobile Snapdragon 870 complétée par 8 Go de mémoire RAM. L'utilisateur bénéficie de la vitesse du WiFi 6 grâce au sous-système de connectivité mobile Qualcomm FastConnect 6800 et il peut également choisir le modèle 5G pour accéder à une connectivité autonome en sub-6 GHz.

Les deux modèles Wi-Fi uniquement ou avec 5G - sont dotés d'une batterie d'une capacité de 10200 mAh compatible avec les chargeurs rapides 45 W (vendus séparément), pour une autonomie permettant jusqu'à 17 heures de lecture de vidéos en ligne.

Pour ménager les yeux de l'utilisateur, cette tablette, certifiée TÜV Rheinland, limite l'émission de lumière bleue et la technologie DC Dimming ajuste la luminosité de l'écran dans des conditions d'éclairage faible.

Il est possible de transformer la tablette en un outil dédié à la productivité. Il suffit pour cela d'attacher le clavier à l'aide de sa broche pogo à quatre points et de caler la tablette sur son étui folio (en option).

Pour la prise de notes manuscrites, l'utilisateur n'a qu'à détacher le stylet Lenovo Precision Pen 3 vendu en option qui s'appaire automatiquement à la tablette pour lancer l'application Instant Memo de Lenovo. La tablette facilite la prise de note en transformant l'écriture en texte sur l'ensemble de l'écran. Le stylet d'écriture se recharge sans fil sur sa fixation magnétique. Un simple bouton permet d'utiliser le stylet comme une télécommande.

Il est également d'utiliser avec cette tablette un clavier clipsable plein format avec un grand pavé tactile. Ce clavier offre 16 touches de fonction intuitives, une course de 1,3 mm et un espacement entre les touches de 19 mm.

La tablette 12 pouces Lenovo Tab P12 Pro avec Wi-Fi sera vendue à partir de 899,90 €. Le modèle 5G de la tablette Lenovo Tab P12 Pro, sera disponible à partir de 999,90 €.

Project Unity

Par ailleurs, Lenovo a conçu une nouvelle solution de connectivité sans fil, baptisée Project Unity. Lancée en même temps que la Lenovo Tab P12 Pro, l'application Project Unity permet de transformer la tablette en écran avec les PC Lenovo sous Windows 10 ou 11 afin d'étendre la surface d'écran du PC à la tablette ou, si besoin, d'en afficher un miroir.

Toutefois, la tablette ne sert pas uniquement d'écran d'affichage. Elle est entièrement fonctionnelle, ce qui signifie que les applications Windows du PC et Android de la tablette peuvent fonctionner simultanément côte à côte, sans être aucunement limitées, en offrant ainsi une expérience multitâche optimale.

Project Unity permet par exemple d'utiliser le PC pour un appel vidéo et l'écran tactile de la tablette pour dessiner et partager le résultat sur un tableau blanc virtuel. Il est également possible d'afficher un fichier PowerPoint sur le PC et d'accéder aux notes du présentateur sur la tablette.

Lenovo Tab P11 5G

La Lenovo Tab P11 5G est la première tablette Android grand public de Lenovo. Elle prend en charge les réseaux 5G sub-6 GHz.Cette tablette offre une résolution de 2K avec sa dalle IPS (In-Plane Switching) de 11 pouces certifiée TÜV pour la protection des yeux, ainsi qu'une qualité d'image en Dolby

Vision. La tablette fonctionne avec DisplayPort, un clavier vendu en option et le stylet Lenovo Precision Pen 2.

La technologie 5G mobile sur la carte nano SIM de la tablette Lenovo Tab P11 permet de " chater " en vidéo et en temps réel en profitant de fonctions supplémentaires, comme la

connexion mains libres via le capteur de la caméra avant et le floutage de l'arrière-plan, pour préserver la confidentialité de l'entourage.

La tablette profite de la plateforme mobile Snapdragon 750G 5G et de 8 Go de RAM et de 256 Go de ROM. La batterie a une capacité de 7700 mAh. Elle est pourvue d'une fonction de charge rapide de 20 W. Le son est assuré par quatre haut-parleurs JBL Dolby Atmos. La Lenovo Tab P11 5G mesure 258 x 163 x 7,9 mm et pèse 520 grammes. Plusieurs coloris sont proposés : Blanc lune, Gris tempête ou Bleu sarcelle.

La tablette 11 pouces Lenovo Tab P11 5G sera vendue à partir de 499,90 € (pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de ROM) et à partir de 549.90 € (pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de ROM).