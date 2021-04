14 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 15 avril 2021 à 06h20

Lenovo dévoile son smartphone gaming : le Legion Phone Duel 2

Lenovo va lancer mi-mai son nouveau smartphone dédié au gaming, le Lenovo Legion Phone Duel 2. Ce smartphone destiné au gamers intègre une architecture technologique avancée de deuxième génération (ATA 2.0) qui garantit un meilleur équilibre et une symétrie améliorée en mode paysage. De plus, l'appareil est refroidi grâce à la combinaison d'une chambre à vapeur de refroidissement passif et d'un double ventilateur.

Proposé en Noir Ultime et Blanc Titane, le Lenovo Legion Phone Duel 2 arbore un effet lumineux RVB. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G jusqu'à 18 Go de mémoire LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1.5. L'Octa-Trigger et le

retour de vibration des deux moteurs HaptiX offrent au joueur une expérience comme s'il utilisait une manette de console. Son grand écran AMOLED (2460 x 1080) HDR 10+ de 6,92 pouces dispose d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d'un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz.

La caméra selfie rétractable de 44 MP avec objectif autofocus ultra-grand angle de 84 degrés propose plusieurs fonctionnalités comme la suppression d'arrière-plan, l'application de filtres stylisés et d'effets d'avatars animés. Quatre microphones antibruit optimisés garantissent une meilleure qualité audio en streaming, y compris dans des environnements bruyants. À l'intérieur, deux batteries offrent une capacité totale de 5500 mAh avec une charge rapide de 90 W. Deux ports USB Type-C sont placés judicieusement afin de ne pas entraver la jouabilité.

Conçue pour éviter les problèmes de surchauffe, la conception ATA 2.0 du smartphone permet de placer la CPU au centre, les mains du joueur restant ainsi éloignées de toute zone de dissipation de chaleur. Afin de renforcer le contrôle thermique, les deux ventilateurs fonctionnent ensemble pour envoyer le flux d'air froid à travers les composants qui chauffent pendant les sessions de jeu.

Le système Snapdragon X60 5G Modem.RF intégré offre une performance 5G via des connexions sub-6 GHz et mmWave, y compris la connectivité avec deux cartes SIM 5G,2 pour que les joueurs puissent bénéficier du ping le plus faible possible tout en streamant à leur guise. Et en cas de perturbation de la connexion 5G de l'appareil, ses multiples antennes permettent de le connecter automatiquement en Wi-Fi.

Huit touches virtuelles s'offrent aux joueurs : quatre touches à ultrasons sur la tranche de l'appareil, deux capacitives à l'arrière et deux points tactiles de force sur l'écran. Ces huit touches virtuelles sont placées de façon à correspondre à la préhension naturelle du joueur lorsqu'il tient le smartphone horizontalement. Les Dubbed Dual HaptiX, les deux nouveaux moteurs à vibration linéaires pour l'axe x permettent un retour tactile précis.

Prix et disponibilité

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 sera proposé en deux versions : 12GB/256GB à partir de 799 € et 16GB/512GB avec une station de chargement à partir de 999 €.