29 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

Le Lenovo Legion Phone Duel, un smartphone 5G dédié au gaming

Le constructeur chinois Lenovo a levé le voile sur le Legion Phone Duel. Trois ans après le lancement de la marque Legion, Lenovo présente le Lenovo Legion Phone Duel, un smartphone à chargement rapide, doté d'une connectivité 5G Sub-61 et conçu pour les joueurs nomades qui veulent profiter un meilleur confort de jeu en mode horizontal. Avec ce smartphone, il est possible de choisir le mode de visionnage le plus adapté, en mode paysage pour le jeu ou en mode portrait pour consulter des emails par exemple. Six thèmes personnalisables sont proposés, avec des couleurs et icones spécifiques. Par ailleurs, le mode maison permet de projeter et de jouer sur un moniteur externe connecté à l'aide d'un clavier et d'une souris ou d'accessoires via un dock.2

Conçu entièrement pour les gamers, le Lenovo Legion Phone Duel fonctionne comme une console de jeu mobile avec une batterie optimisée pouvant durer jusqu'à une journée complète d'utilisation moyenne. Il offre l'ergonomie et la portabilité d'un smartphone en s'affranchissant de commandes encombrantes. Son joystick virtuel et ses deux touches à ultrasons sont intégrés et ses deux moteurs à vibration.

Il est doté de puces mémoire de 5ème génération, de 16 Go de RAM haute capacité LPDDR5 ou d'une configuration optionnelle de 12 Go, et d'une capacité de stockage allant jusqu'à 512 Go UFS 3.1.5

Son écran tactile est en verre AMOLED Full HD (2340 x 1080) de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz assure également une réduction des décalages temporels.

un système sur les côtés permet de mieux dissiper la chaleur grâce à un système de double refroidissement liquide, de tubes de cuivre, et en déplaçant les deux batteries de 2500 mAh, Lenovo a rendu le téléphone plus facile à tenir tout en prolongeant le jeu sans crainte de surchauffe.

Grâce au port de charge central, le cordon ne gênera pas la recharge de la batterie lorsque le jeu sera en mode paysage. Le chargeur Turbo Power de 90 W utilise deux cordons de charge (sur le port central et le port latéral) pour alimenter les deux batteries pour un total combiné de 5000 mAh. Il permet un passage de zéro à 50 % de charge en seulement 10 minutes, et la charge complète ne prend que 30 minutes.

Des haut-parleurs sont calibrés avec la technologie du logiciel Dirac Audio offrant ainsi une expérience sonore 3D stéréo. L'expérience gaming est donc améliorée grâce à un son de qualité. Cela est possible grâce aux deux haut-parleurs stéréo orientés vers l'avant et aux grandes enceintes acoustiques de 1,4 cm3.

Cette expérience sonore s'associe aux simulations de toucher et de mouvement apportées par le gamepad virtuel proposé par l'Assistant Lenovo Legion. Les vibrations générées par les moteurs dédiés permettent de retranscrire les impacts en jeu de manière dynamique et spatiale. Un capteur gyroscopique intégré détecte les mouvements et les changements d'orientation complexes, comme lorsque l'on regarde une vidéo à 360 degrés, ou lorsque la vue de l'écran tourne automatiquement chaque fois que le téléphone pivote sur son axe horizontal. Le Lenovo Legion Phone Duel utilise son gyroscope pour optimiser l'expérience de jeu. Par exemple, le joystick virtuel s'adapte en se déplaçant sur l'écran, soit pour viser ou pour déplacer les joueurs dans une nouvelle direction.

Ces signaux tactiles à l'écran sont mappés à des capteurs gyroscopiques qui envoient continuellement des données au pilote d'affichage, assurant des rotations et une exécution fluides des commandes dans le jeu. Il suffit simplement d'incliner son téléphone pour viser ou l'utiliser comme un volant. Les fonctionnalités Audio to Vibration (A2V) améliorent encore plus l'expérience de jeu en analysant les signaux directionnels audio afin de déclencher les stimulations associées, permettant d'entendre et de ressentir le son et les vibrations de la droite si la voiture de course a été touchée de ce côté par exemple.

Conçu pour offrir aux gamers une meilleure prise en main, ce téléphone pèse 239 grammes et mesure 9.9 mm à son point le plus épais. Le rouge à fort indice d'octane ou le bleu froid avec des effets lumineux RVB programmables habillent l'icône " Y " reconnaissable de la marque Legion de Lenovo et le dos de sa caméra selfie rétractable. Les lumières peuvent également être programmées pour changer dynamiquement en fonction des effets du jeu pour une expérience plus immersive.

Quatre microphones antibruit enregistrent le son de tous les côtés pour permettre de s'enregistrer facilement en direct lors d'événements sportifs en ligne ou lors d'autres environnements bruyants. Grâce au tableau de bord personnalisé du téléphone, nommé Lenovo Legion Realm, les joueurs peuvent régler les paramètres de performance du matériel, parcourir les derniers titres téléchargeables sur Google Play et sélectionner le réseau activé qui offre la meilleure qualité et/ou enregistre le moins de trafic à ce moment-là, c'est-à-dire WLAN, 5G1 ou Wi-Fi 66, pour réduire la latence vidéo et dans le jeu.

Le Lenovo Legion Phone Duel offre la possibilité de capturer des images HD 1080p et de les enregistrer en 4K à une vitesse allant jusqu'à 30 FPS7 grâce à une caméra frontale de 20 Mpx. Celle-ci est accompagnée d'une protection contre les chutes avec rétraction automatique. De plus, le smartphone est équipé d'un appareil photo arrière haute résolution de 64 Mpx et d'un capteur quadruple pixel permettant de prendre des photos de haute qualité en résolution de 16 Mpx dans toutes les conditions.

Pour enregistrer sa voix et ses réactions en jeu, il suffit d'activer la caméra frontale pour enregistrer et superposer simultanément l'image à l'écran. Cette fonction est compatible avec les applications de streaming les plus populaires. Il est également possible de supprimer l'arrière-plan en utilisant l'IA pour améliorer automatiquement l'image ; grâce à l'éditeur d'auto-correction qui comporte plusieurs filtres de retouche et des options de correction. Au lancement, les utilisateurs pourront améliorer automatiquement les images avec les réglages programmés pour un rendu plus équilibré, et plus tard via une mise à jour, cette fonction permettra également aux utilisateurs d'ajuster les paramètres des filtres à leur convenance (jusqu'à 100 niveaux d'intensité variable), avant de partager des clips stylisés. L'appareil prend également en charge l'application de stickers de réalité augmentée Playground et ses "Playmoji".

Avec le Lenovo Legion Phone Duel, il est possible à la fin d'une session de jeu de revoir tous les moments forts à la volée via un écran de prévisualisation. Il suffit de sélectionner, puis de fusionner les clips enregistrés, avant de les partager facilement avec les autres.

Pour l'instant, son prix n'est pas encore annoncé. Il est d'abord lancé en Chine sous le nom de Lenovo Legion Phone Pro. Sa commercialisation sera poursuivie plus tard en Asie-Pacifique, dans la région de l’EMEA et en Amérique latine. Les prix varieront selon les marchés.