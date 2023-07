31 juillet 2023 à 00h15 par Philippe

Les abonnés Bouygues Telecom ont profité des meilleures performances globales de l'Internet fixe en Wi-Fi au premier semestre 2023

L'usage de l'Internet depuis un terminal mobile via le Wi-Fi à domicile est de plus en plus courant. Afin de compléter le baromètre des connexions fixes, basé essentiellement sur des tests réalisés depuis un ordinateur, l'étude nPerf prend en compte 913 436 tests réalisés sur réseaux Wi-Fi domestiques depuis l'application nPerf sur terminaux mobiles entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Ce baromètre est donc un complément aux études précédemment publiées pour la France, orienté sur un usage classique d'Internet au domicile.

Bouygues Telecom creuse l'écart en tête

Les abonnés des offres fixes de Bouygues Telecom ont pu profiter des meilleures performances globales en matière de Wi-Fi au cours du premier semestre 2023. Bouygues Telecom a maintenu son avance en conservant la première place dans tous les indicateurs, avec plus de 12 000 nPoints d'avance sur Free, son concurrent le plus proche. Le déploiement de la nouvelle Bbox Wi-Fi 6 semble porter ses fruits.

Free regagne sa deuxième place grâce à une amélioration de ses débits

Depuis plusieurs semestres, nous observons une bataille pour la deuxième place de notre classement entre Orange et Free. Ce semestre, Free a réussi à améliorer le débit descendant moyen de près de 50 Mb/s, lui permettant ainsi de passer légèrement devant Orange. De plus, Free a également progressé plus rapidement que Orange en réduisant la latence de 2 ms. Les gamers apprécieront cette progression.

Orange le géant qui sommeille

Orange parvient à maintenir sa deuxième place en ce qui concerne le débit montant. Cependant, il perd du terrain sur le débit descendant et le temps de réponse, laissant ainsi l'avantage à Free. Cependant, l'opérateur historique possède tous les atouts pour livrer la bataille des performances.

SFR progresse et se prépare à l'embuscade

Sur tous les critères analysés, SFR se classe en dernière position, à l'exception du débit montant où il se positionne en troisième place. Cependant, l'écart avec ses concurrents se réduit : SFR est à égalité avec Orange en ce qui concerne le débit descendant, à égalité avec Free pour le débit montant, et affiche la meilleure progression sur la latence avec une baisse de 4 ms par rapport au premier semestre 2022. Si ces tendances se maintiennent, il est possible que SFR gagne une ou deux places sur le podium lors de notre classement annuel.

Conclusion

Bouygues Telecom a renforcé sa position dominante depuis 2022 en remportant la première place sur tous les indicateurs, tandis que Free reprend la deuxième place devant Orange. SFR progresse rapidement par rapport à ses concurrents, mais n'a pas encore réussi à se hisser sur le podium.

Les améliorations relatives de chaque fournisseur sont significatives par rapport au premier semestre 2022, avec une augmentation de 7% à 10% du score nPerf. Cependant, seul Bouygues Telecom a connu une progression au cours de ce semestre, tandis que les trois autres opérateurs ont vu leurs performances globales se stabiliser au cours des six derniers mois.