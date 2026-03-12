12 mars 2026 à 07h31 par La rédaction

Les abonnés Free peuvent désormais gérer toutes leurs lignes mobiles depuis une seule application

L’opérateur Free poursuit la transformation de ses outils numériques en enrichissant son application mobile d’une nouvelle fonctionnalité destinée aux abonnés disposant de plusieurs lignes. Désormais, la gestion des lignes mobiles secondaires est directement accessible depuis l’Application Free, sans nécessiter de connexions multiples à différents espaces abonnés.

Cette évolution, annoncée le 10 mars par l’opérateur, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à simplifier l’expérience utilisateur et à centraliser l’ensemble des services mobiles comme fixes au sein d’une seule interface.

Une gestion multi-lignes désormais centralisée

Jusqu’à présent, les abonnés disposant de plusieurs forfaits mobiles devaient se connecter séparément à chaque espace client pour accéder aux informations et aux paramètres de chaque ligne. Une contrainte particulièrement sensible dans les foyers où un même titulaire gère plusieurs abonnements, par exemple ceux de ses enfants ou de proches.

Avec cette mise à jour, l’application Free permet désormais d’administrer l’ensemble des lignes rattachées à un même compte depuis un seul et même tableau de bord. En quelques manipulations, il devient possible de consulter la consommation de données mobiles d’une ligne secondaire, vérifier le crédit d’appel disponible, activer ou modifier certaines options ou encore commander un nouveau smartphone.

L’accès à cette fonctionnalité s’effectue directement depuis l’écran d’accueil de l’application : il suffit de sélectionner ses initiales affichées dans la partie supérieure de l’interface pour faire apparaître les différentes lignes associées au compte.

L’objectif est clair : réduire les manipulations nécessaires pour gérer plusieurs forfaits et offrir une vue d’ensemble immédiate sur les principaux indicateurs liés aux abonnements mobiles.

Une fonctionnalité pensée pour les familles

Cette évolution répond à une réalité de plus en plus répandue dans les usages mobiles. De nombreux foyers regroupent désormais plusieurs forfaits au sein d’un même compte principal, qu’il s’agisse des lignes des enfants, d’un conjoint ou d’autres membres de la famille.

La centralisation proposée par Free permet ainsi aux titulaires du compte de suivre facilement les consommations de données, d’accéder aux factures ou encore d’ajuster certains paramètres selon les besoins. Le suivi des usages devient plus simple et plus lisible, avec l’ensemble des informations essentielles regroupées dans une seule interface.

Dans la pratique, cette approche facilite également le contrôle des dépenses liées aux abonnements mobiles. Les parents peuvent par exemple surveiller la consommation data d’une ligne enfant, vérifier l’utilisation du forfait ou activer certaines options en quelques secondes, sans avoir à naviguer entre plusieurs comptes.

Une application qui devient le centre de contrôle des services Free

L’intégration de la gestion des lignes secondaires ne constitue qu’une étape supplémentaire dans la transformation de l’application Free. Depuis le début de l’année 2026, l’opérateur a engagé un processus de fusion entre ses différents outils mobiles afin de proposer une plateforme unique pour l’ensemble de ses services.

Dans ce cadre, l’ancienne application Freebox Connect a été progressivement intégrée à l’application Free. Les fonctionnalités liées à la gestion de la box internet y sont désormais accessibles directement.

Les abonnés peuvent ainsi contrôler leur réseau domestique, gérer les appareils connectés, partager l’accès au Wi-Fi via un QR code ou encore configurer les options de contrôle parental depuis la même interface que celle utilisée pour leurs forfaits mobiles.

Cette convergence marque une évolution notable dans la manière dont les opérateurs conçoivent leurs outils numériques : l’application devient progressivement un véritable centre de pilotage des services télécoms.

La disparition programmée de Freebox Connect

Cette stratégie de centralisation devrait également entraîner la disparition progressive de l’application Freebox Connect. Free a confirmé que ses fonctionnalités seront entièrement intégrées dans l’application Free, qui deviendra l’unique point d’accès pour la gestion des services de l’opérateur.

Pour les abonnés, cette simplification se traduit par une expérience plus fluide : une seule application permet désormais de gérer à la fois les forfaits mobiles et les services internet à domicile.

L’application Free est disponible gratuitement sur iOS et Android. Elle est accessible aux abonnés Free Mobile ainsi qu’aux clients disposant de certaines offres fixes de l’opérateur, notamment la Freebox Ultra, la Freebox Pop ou encore la Freebox Révolution Light.

Selon l’offre souscrite, certaines fonctionnalités peuvent toutefois varier, l’application adaptant ses options aux services inclus dans chaque abonnement.

Une tendance de fond dans les télécoms

Au-delà de cette mise à jour, l’initiative illustre une évolution plus large dans le secteur des télécommunications. Les opérateurs cherchent désormais à transformer leurs applications mobiles en véritables hubs numériques capables de regrouper l’ensemble des services proposés aux abonnés.

Gestion des forfaits, supervision du réseau domestique, suivi des équipements connectés ou contrôle parental : l’application devient progressivement l’interface principale entre l’utilisateur et son opérateur.