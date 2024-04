24 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Les abonnés mobiles Forfait Free 5G peuvent accéder aux services TV de OQEE by Free depuis leurs Smart TV LG

L'application TV OQEE by Free est désormais disponible sur les Smart TV LG. Les abonnés Freebox et les abonnés mobiles Forfait Free 5G peuvent accéder sans frais supplémentaires aux services TV de OQEE by Free depuis

leurs Smart TV LG.

OQEE est l'application TV pour les abonnés mobiles Forfait Free 5G et Freebox. Elle permet de profiter de plus de 230 chaînes en direct incluses et des services de replay. Les abonnés peuvent retrouver très facilement leurs chaînes favorites et profiter du meilleur du sport, du cinéma, des séries, de l'info, de la musique, etc.

L'application OQEE permet aussi aux abonnés Free d'accéder en toute liberté à leurs contenus TV grâce à des fonctionnalités avancées comme le contrôle du direct, le start-over pour reprendre son programme depuis le début ou encore la reprise de lecture.

Ils ont également la possibilité d'enregistrer leurs programmes et bénéficient jusqu'à 320 heures d'enregistrement incluses selon leur offre Freebox pour les visionner à tout moment.

Les abonnés Freebox et les abonnés mobiles Forfait Free 5G peuvent désormais profiter directement sur leurs Smart TV LG du service AVOD* gratuit et illimité de Free : OQEE Ciné. Ils ont ainsi accès gratuitement à plus de 500 films et séries à la demande : des comédies, des films français, des films d'action, des grands classiques du cinéma et des séries cultes sur un autre téléviseur du foyer.

Avec OQEE, plusieurs membres d'une même famille peuvent accéder simultanément, sur leurs différents écrans (Smart TV LG, tablettes, smartphones…) aux programmes de leur choix en direct ou en replay. L'application OQEE by Free permet en tout jusqu'à 5 connexions simultanées sur différents écrans.

Pour profiter du service OQEE by Free, il suffit d'installer l'application compatible sur toutes les Smart TV LG équipées à minima de la version WebOS 4.0 depuis le Content Store LG. En quelques clics, les abonnés peuvent ainsi accéder facilement à tous les contenus proposés par OQEE. L'application OQEE by Free est également disponible sur l'ensemble des nouvelles gammes TV LG 2024.