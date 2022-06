30 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Les acheteurs américains passeront 70 millions d'heures sur leur mobile pendant le Amazon Prime Day 2022

Alors que les consommateurs recherchent les bonnes affaires dans un contexte d'inflation, le temps passé sur les applications d'achat devrait augmenter de 39 % par rapport au Prime Day 2021 et de 137 % par rapport à 2019.

Amazon Prime Day revient cette année les 12 et 13 juillet, et les aperçus des ventes à venir ont enthousiasmé les consommateurs pour participer au plus grand jour d'achat de l'année chez Amazon. Bien qu'ils aient étendu cette année la fête du shopping à de nouveaux marchés, les ventes aux États-Unis devraient encore représenter plus de 60 % de tous les achats effectués lors du Prime Day, les consommateurs américains étant à la recherche de bonnes affaires dans un contexte d'augmentation des coûts et d'inflation constante.

À l'échelle mondiale, les heures passées sur le mobile seront en hausse, car les utilisateurs recherchent des offres dans un contexte de hausse des coûts et d'inflation. Selon data.ai pendant la semaine Prime Day, les consommateurs du monde entier battront des records en passant un peu plus d'un milliard d'heures sur des téléphones Android (hors Chine) sur les applications de shopping, soit une augmentation de près de 40 % par rapport à la semaine du Prime Day de l'année dernière.

Les biens de consommation de base ont tendance à mieux résister aux effets de l'inflation que des articles comme les produits de luxe. Une analyse récente de data.ai souligne que les ventes d'appareils électroniques diminueront quelque peu. Dans le même temps, nous nous attendons à ce que certains vêtements et accessoires connaissent des ventes élevées à la lumière des événements saisonniers à venir (vacances, événements estivaux et rentrée des classes).