Les applications casinos arrivent sur l'App store

Ça y est ! Les casinos arrivent sur l'App store ! Suite aux nombreuses restrictions, les joueurs de casinos ont longtemps déploré l'absence de jeux de casinos en ligne sur l'App store. Ce n'est désormais plus le cas.

Vous pouvez désormais profiter de ces jeux de casinos en ligne depuis votre lit avec votre smartphone dans le creux de la main.

Fin de l'attente des applications casinos sur l'App store

Les joueurs de casino se sont subitement retrouvés privés de leur hobby en raison de la situation sanitaire. En effet, compte tenu des ravages de la pandémie de Coronavirus, de nombreuses salles de divertissement ont dû fermer temporairement. Ces restrictions sanitaires ont continué bien plus longtemps qu'annoncé initialement. Les casinos ont alors été obligés de se tourner beaucoup plus vers le digital.

Malheureusement, l'expérience des parties de jeux sur les sites n'a pas été aussi vivifiante que celle à laquelle, leurs clients étaient habitués. C'est donc dans ce contexte que quelques casinos ont lancé des applications mobiles de leurs casinos.

Cela n'a cependant pas suffit à combler les attentes des nombreux joueurs de casino. Puisque rares étaient les applications casinos disponibles. Ce temps est à présent révolu. Voici une sélection des 4 meilleurs casinos en ligne disponibles sur l'App store !

Trouver les meilleurs casinos en ligne

Quatre des meilleurs casinos sont désormais disponibles sur l'App store. Finalement, pour trouver les meilleurs casinos en ligne, vous n'avez pas besoin de parcourir tout un tas de sites, l'App store suffit !

Mr Green Casino

Cette application est en tête de liste des applications casinos sur l'App store. En effet, l'application Mr Green Casino jouit d'une élégance qui frise l'admiration. Elle offre plus de 365 jeux de casinos, répartis par catégorie.

Il vous suffira de parcourir la section qui vous intéresse pour trouver le jeu qui vous fera languir.

Bet365 Casino

À l'image de la maison Bet365 Casino, réputée pour sa popularité récente, l'application Bet365 Casino bénéficie aussi d'une certaine notoriété dans l'univers de l'App store. L'application charge incroyablement vite. Elle porte un design très coloré et dynamique.

En quelques clics, vous avez accès à un nombre impressionnant de fonctionnalités qui laissent à désirer. En plus de cela, elle met aussi à votre disposition une variété de vidéo poker.

Avec Bet365 Casino, qu'il s'agisse de Texas Hold'em poker, de baccara, de blackjack ou de roulette, vous pouvez vous distraire de n'importe où et comme vous l'entendez.

Leo Vegas Casino

Avec Leo Vegas Casino, vous avez accès à plus de 400 jeux de casino en ligne, et ce, de n'importe où. Au nombre de ces jeux, vous retrouverez NextGen Gaming, Yggdrasil Gaming, Evolution Gaming et bien d'autres encore. L'application est très bien structurée et attrayante.

Elle vous offre aussi la possibilité de bénéficier de juteuses promotions dès que vous vous inscrivez et créditez votre compte. Il vous suffit de vous rendre sur l'App store pour directement la télécharger dorénavant.

Coral Spin Casino

Avec l'application Coral Spin Casino, vous avez accès à toutes les rubriques qu'offre le site principal. Mais cette fois, vous aurez l'impression de jouer en live. Plus la peine de regretter la fermeture des salles de casinos. Avec cette appli, depuis votre domicile, vous revivrez l'expérience en temps réel si lointain.

Les applications casinos pouvant vous faire revivre les sensations d'autrefois sont désormais disponibles sur l'App store.