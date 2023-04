12 avril 2023 à 04h00 par Philippe

Les applications de véhicules connectés réduisent considérablement les émissions de CO2

Une nouvelle étude de l'université de Kaiserslautern-Landau (RTPU), commandée par Qualcomm, montre que les applications de véhicules connectés peuvent réduire considérablement les émissions de CO2 dans le secteur des transports.

L'étude a révélé que l'introduction de seulement 20 % de véhicules équipés de solutions CCAM sur les routes de l'union européenne peut permettre de réduire jusqu'à 18 % des émissions de CO2 dans le secteur des transports.

Il faut savoir que les solutions CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility) visent à fournir une expérience de conduite plus sûre, plus efficace et plus confortable en utilisant des véhicules connectés et autonomes. Elles permettent aux véhicules de communiquer entre eux, ainsi qu'avec les infrastructures routières et les systèmes de gestion de la circulation. Cela permet aux véhicules de recevoir des informations sur les conditions de circulation, les obstacles sur la route, les travaux routiers, les accidents, etc. Ces informations sont ensuite utilisées pour ajuster la vitesse et le comportement du véhicule afin de garantir une conduite plus sûre et plus fluide.

Les solutions CCAM peuvent également permettre aux véhicules de conduire de manière autonome, sans intervention humaine, ce qui peut améliorer la sécurité routière, réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la congestion routière. Les véhicules autonomes peuvent utiliser des capteurs et des caméras pour détecter leur environnement et prendre des décisions en temps réel pour naviguer sur la route.

L'étude de l'université de Kaiserslautern-Landau a également révélé que certains pays de l'UE27, comme l'Allemagne, pourraient même à l'avenir enregistrer des réductions d'émissions allant jusqu'à 24 % dans certaines conditions.

Autre constat, les conducteurs pourraient aussi gagner jusqu'à 15 heures de temps de trajet par an aux heures de pointe grâce à un contrôle plus efficace des véhicules.