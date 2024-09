27 septembre 2024 à 06h48 par La rédaction

Les applications mobiles dans le viseur : la CNIL durcit le ton

Dans un communiqué publié ce mardi, l'autorité de protection des données personnelles annonce le lancement d'une vaste campagne de contrôle dans six mois. L'objectif ? S'assurer que les développeurs d'applications respectent bien le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), notamment en matière de collecte et de traitement des données personnelles des utilisateurs.

Des données sensibles sous haute surveillance

Géolocalisation, contacts, microphone : si une application accède à ces données sans votre consentement éclairé, elle risque de se faire rappeler à l'ordre. De quoi rassurer les utilisateurs soucieux de protéger leurs informations personnelles.

Les applications mobiles, désormais omniprésentes dans notre quotidien, vont devoir se plier à de nouvelles règles strictes en matière de protection des données personnelles. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a publié un guide de près de cent pages contenant de nombreuses recommandations à destination des développeurs, des éditeurs, des magasins d'applications comme le Play Store, et des fournisseurs de systèmes d'exploitation.

Un renforcement de la protection de la vie privée

Ce nouveau cadre réglementaire vise à garantir une meilleure protection de la vie privée des utilisateurs de smartphones. La CNIL insiste notamment sur l'importance du consentement éclairé, de la transparence sur les données collectées et de la mise en œuvre de mesures de sécurité renforcées.

Les applications mobiles collectent de plus en plus de données personnelles sans le consentement explicite des utilisateurs. Ces données, allant de votre localisation à vos informations de santé, sont souvent utilisées à des fins publicitaires sans que vous en ayez conscience. Or, selon la CNIL, l'environnement mobile présente plus de risques que le Web pour la confidentialité et la sécurité des données. Il est donc crucial pour la commission de rester vigilant et de contrôler les autorisations que vous accordez aux applications installées sur votre smartphone.

Le RGPD : une réglementation de plus en plus appliquée

Le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n'est plus une option, mais une obligation. En témoignent les chiffres sans précédent dévoilés par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). En 2023, l'autorité de contrôle a infligé 42 sanctions pour un montant total avoisinant les 90 millions d'euros, une somme record qui témoigne de la fermeté avec laquelle elle entend faire appliquer la réglementation européenne.

Si les entreprises ont été les premières visées par ces sanctions, la CNIL ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les applications mobiles, qui bénéficient d'une certaine opacité, sont désormais dans le viseur des régulateurs. Ces derniers entendent renforcer leur surveillance afin d'assurer un niveau de protection équivalent à celui offert aux données collectées sur les sites web.