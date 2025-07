22 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction | 30 juillet 2025 à 17h49

Les applications mobiles simplifient-elles l'investissement crypto plus que jamais ?

De nombreuses applications mobiles voient le jour chaque jour et bousculent le monde de l’investissement en crypto. Vous pouvez ainsi acheter, suivre et gérer directement depuis votre smartphone. De cette façon, il est plus facile d’investir en crypto sur mobile. Les transactions sont fluides, accessibles et sécurisées. Découvrez les meilleures applications mobiles pour investir en crypto.

Quelques atouts des applications crypto mobiles

Les applications crypto mobiles offrent plusieurs avantages aux utilisateurs. Il est également important de savoir bien choisir quelles crypto à acheter sur votre mobile en utilisant les ressources à votre disposition pour trouver les options les plus prometteuses, avec une forte probabilité d’apporter de bons rendements aux acheteurs. Le choix n’est pas toujours évident, encore moins pour les débutants.

Accessibilité instantanée

Il suffit de télécharger l’application sur votre smartphone pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités en temps réel. Qu’il s'agisse du système iOS d’Apple ou Android, l’accès est simple, facile et rapide. Vous pouvez consulter les cours, acheter, vendre ou staker en temps réel. Tout cela, au même endroit. En effet, vous n’avez plus besoin de suivre de longues procédures. L’application est conçue de façon intuitive et sur mesure pour s’adapter au mobile.

Une sécurité renforcée

En général, ces applications utilisent l’authentification à deux facteurs, un stockage chiffré. C’est le cas par exemple de Kraken, Crypto.com ou encore Coinbase. Pour une meilleure sécurité sur Android de vos actifs, il est possible d’aller jusqu'à un stockage à froid.

Une interface pédagogique

Il existe également des applications ayant intégré une interface pédagogique. Cela permet aux nouveaux investisseurs de s’informer sur les signaux à surveiller. Ces guides vidéos livrent aux clients des stratégies taillées spécifiquement pour les débutants. Cela permet aux investisseurs d’acquérir de la confiance avant d’acheter vos premières cryptos.

Quelques applications mobiles recommandées en 2025

Plusieurs applications mobiles sont conçues afin de faciliter la vie aux nouveaux investisseurs. Chacune de ces applications ont leur particularité.

Coinbase est très répandu grâce à sa facilité d’usage, à la disponibilité d’une centaine de crypto-monnaies et à la haute sécurité qu'il propose. Toutefois, les frais de transaction peuvent parfois être très élevés. Sur Crypto.com, les investisseurs profitent d’une interface fluide, d’un accès à plus de 400 crypto-actifs, d’une sécurité multiplateforme et des frais de transaction assez faibles.

Kraken est une application mobile conçue pour investir en crypto pour un usage plutôt technique. Elle compte plus de 100 cryptos, offre une très haute sécurité avec des frais de transaction très faibles.

Lorsqu'on parle d'eToro, on fait allusion à une application de social trading où l’on a accès à des actifs multiples et une réglementation selon CySEC. Les frais de transaction sont très variables. Dans la sélection des applications minimalistes, Robinhood ne prélève aucun frais pour le trading crypto sachant qu'on y retrouve à la fois des crypto et des actions. Son système de sécurité n’est pas forcément au top, mais tout est mis en place pour satisfaire les utilisateurs.

Avantages d'utiliser ces applications pour acheter des cryptos

Plusieurs raisons peuvent amener un investisseur a opter pour les applications mobiles d’investissement en crypto. Plusieurs ressources sont mises à la disposition des utilisateurs, comme celle du lien présent dans cet article, pour les aider à bien choisir l’appli qui répond le mieux à leurs attentes. En choisissant, vous aurez ainsi la possibilité de prendre des décisions plus éclairées et de les exécuter depuis votre smartphone.

Vous avez ainsi la possibilité de personnaliser les alertes de prix pour que cela vous convienne parfaitement. Que vous soyez à domicile ou à l’extérieur, vous pouvez suivre les performances du marché en direct. D’un autre côté, le fait d’avoir l’appli si près de vous, vous donne la possibilité de staker ou encore de participer aux préventes en toute transparence. Grâce aux outils pédagogiques intégrés, vous pouvez mieux comprendre les différentes données, telles que la volatilité par exemple, afin de prendre des décisions plus éclairées.

Avantages et limites de ces applications

Parmi les avantages liés aux applications mobiles d’investissement, on retrouve la simplicité avec laquelle même les débutants peuvent acquérir des actifs. Vous n’avez pas besoin de passer par un tiers pour accéder à votre portefeuille. Autrement dit, la gestion de votre portefeuille vous incombe totalement. Grâce aux régulations, la conformité et la sécurité sont assurées. Les récompenses ainsi que le staking sont disponibles directement dans votre application.

Ces applications présentent également quelques limites en fonction des attentes des utilisateurs. En général, les frais varient d’une plateforme à l’autre. Les utilisateurs avancés n’ont pas accès à certains paramètres qui sont parfois déterminants dans la prise de décision.

Quelques conseils pour bien démarrer

Lorsque vous téléchargez l’une de ces applications pour la première fois, il est important de choisir celle qui respecte un certain nombre de critères en termes de sécurité et de régulation. D’un autre, le fait d’activer l’authentification à deux facteurs permet d’ajouter une couche de sécurité à votre compte. Mais aussi, le fait de n’investir que de petites sommes et de diversifier vos jetons est un excellent atout. Prenez le temps de bien utiliser les fonctionnalités pédagogiques intégrées pour bien vous informer et éviter certaines erreurs.