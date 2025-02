12 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Les baisses de prix des Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra: ce qu'il faut savoir

Samsung a levé le voile sur ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Ces modèles, qui étaienent attendus avec impatience par les amateurs de technologie, sont disponibles depuis le 4 février.

Cependant, une question taraude les consommateurs : quand ces appareils verront-ils leur prix baisser de manière significative ? Le site idealo.fr, spécialisé dans la comparaison de prix vient de présenter ses prévisions pour vous aider à faire des économies.

Samsung Galaxy S25 - 128 Go : jusqu'à 35 % de réduction en 6 mois

Lancé à un tarif initial de 899 €, le Galaxy S25 128 Go pourrait voir son prix diminuer rapidement. Selon idealo.fr, une baisse de 35 % est attendue après 6 mois, rendant le smartphone accessible pour moins de 600 € dès juillet 2025.

Deux grandes étapes de baisse de prix sont prévues :

Environ 3 mois d’attente pour un tarif sous les 700 €.

Environ 9 mois d’attente pour un prix avoisinant les 560 €.

Samsung Galaxy S25 Plus - 256 Go : sous la barre des 1 000 € en 2 mois

Proposé à 1 169 € à sa sortie, le Galaxy S25 Plus 256 Go pourrait très vite devenir plus abordable. En seulement deux mois, son prix devrait passer sous les 1 000 €, avec une réduction attendue d’environ 236 €. Après quatre mois, il pourrait être disponible pour moins de 850 €.

Les prévisions de baisse de prix :

Après 4 mois, un tarif inférieur à 850 €.

Après 7 mois, un prix sous les 730 €.

Samsung Galaxy S25 Ultra - 256 Go : une économie de 518 € en 6 mois

Le Galaxy S25 Ultra, modèle le plus haut de gamme avec un prix de lancement de 1 469 €, est également prédit pour connaître des réductions importantes. Attendre 6 mois pourrait permettre de l’acquérir à environ 950 €, réalisant ainsi une économie de 518 €.

Les étapes clés de la baisse de prix :

Après 6 mois, un tarif sous les 950 €.

Après 12 mois, un prix avoisinant les 863 €.