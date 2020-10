24 septembre 2020 à 05h00 par Philippe | 02 octobre 2020 à 13h34

Les casinos accessibles via un smartphone, sont-ils sérieux ?

Les nouvelles versions mobiles des plateformes de jeux de casino donnent accès à l'ensemble des jeux d'argent disponibles pour faire ses paris en direct, comme si on se retrouvait dans un vrai casino.

Comme toute entreprise ou site marchand, il y en a des bons, et d'autres qu'il vaut mieux éviter. Depuis la France, les sites de casino qui acceptent des joueurs ne sont pas recommandés ! En effet, les lois françaises n'autorisant pas l'exploitation de sites de casino, seuls les sites hébergés dans des pays qui ne respectent le droit européen se permettent d'accepter des internautes à la recherche de machines à sous et jeux de casino en ligne. Pour pouvoir jouer en toute sérénité aux casinos en ligne, il faut résider dans un pays qui autorise ses habitants à faires des mises en argent réel sur des sites de casino. C'est aussi le cas pour le casino en ligne suisse et les autres pays comme la Belgique, le Canada, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, ainsi de que depuis de nombreux autres pays.

Les casinos en ligne appartiennent-ils aux casinotiers ?

Certains sont de la propriété des casinotiers, et d'autres sont exploités par des opérateurs spécialisés ou des sociétés de paris en ligne. Les opérateurs et bookmakers les plus connus sont Bwin, Ladbrokes, Betway, 888 et Microgaming.

Où trouver les meilleurs sites de casino ?

Le plus simple est de faire des recherches sur Internet : Google, Yahoo ou Bing idéalement, et de consulter les guides de casino qui tiennent à jour des listes de comparaison, il peut être aussi judicieux de donner une préférence aux guides où l'on trouve des avis et des critiques objectives de la part des joueurs, comme c'est le cas avec le guide francophone et international Great Casino qui liste les meilleurs sites de casino en ligne.

Le guide est ouvert aux utilisateurs à la recherche de sites de casino qui jouissent d'une notoriété sans faille, et chaque visiteur du site peut poster des avis sur les casinos présentés.

Les acteurs principaux des jeux d'argent en ligne

Ce n'est pas une surprise lorsque l'on annonce que la majorité des sites de casino et de paris en ligne sont basés au Royaume-Uni. Traditionnellement, les anglais parient sur presque tout, même sur la météo, et au casino, ils sont souvent en tête de liste des plus gros gains effectués sur des machines à sous. Les plus grandes marques de casino du web ont un siège à Londres, ou dans une juridiction qui y est rattachée, comme sur Gibraltar, l'île de Man ou Malte, et un lien privilégié existe aussi avec le Canada via la région du Kahnawake.

Actifs depuis 1994

Les opérateurs de jeux de casino et de paris en ligne jouissent d'une expertise de plus de deux décennies, ils ont su, avec le temps, être présent dans le monde entier, sur plus de 180 pays, avec des plateformes de jeux qui peuvent être disponibles en 15 langues. Un volume d'affaires qui dépasse les 20 milliards de dollars par année, et des dizaines de milliers d'emploi, dont la moitié en Europe grâce à la légalisation des jeux d'argent en ligne.