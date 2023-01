03 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Les communications clients du Black Friday et du Cyber Monday sont de plus en plus conversationnelles

Crédit Photo : Bblog

Infobip, qui est une société mondiale de communications omnicanales, a dévoilé ses résultats issus de sa plateforme lors du Black Friday et du Cyber Monday, qui ont atteint de nouveaux sommets. Les canaux conversationnels étant au cœur désormais des échanges avec les clients, les interactions du Black Friday sont passées à 2,36 milliards cette année, et celles du Cyber Monday ont atteint 2,12 milliards.

Les résultats d'Infobip montrent une augmentation de 112 % des interactions par messagerie multimédia (MMS) et de 10 % des interactions WhatsApp lors du Black Friday par rapport aux autres vendredis de novembre 2022. En parallèle, on note une croissance de 120 % et 13 % pour les interactions MMS et WhatsApp lors du Cyber Monday, par rapport aux autres lundis de novembre 2022. Les interactions au cours de ces deux journées ont atteint de nouveaux sommets cette année, en raison de la précocité des messages envoyés par les entreprises et les marques afin de stimuler les ventes. Soulignant la grande popularité des journées promotionnelles, les interactions du Black Friday ont augmenté de 48 % par rapport aux autres vendredis de novembre, et celles du Cyber Monday de 44 % par rapport aux lundis du même mois.

Sans surprise, les États-Unis ont été le principal moteur de la croissance, où les interactions ont augmenté de 66 % au cours du Black Friday et de 65 % au cours du Cyber Monday par rapport à 2021.

L'étude d'Infobip montre également que les marques peuvent atteindre des taux de conversion aussi élevés que 39 % grâce à l'automatisation de leurs opérations marketing sur plusieurs canaux. Cela peut être attribué aux canaux de messagerie qui ont des taux d'ouverture beaucoup plus élevés que d'autres : par exemple, les consommateurs ouvrent environ 98 % des messages SMS qu'ils reçoivent.

L'analyse d'Infobip met également en évidence la tendance aux expériences conversationnelles dans tous les secteurs. Les applications de chat ont augmenté de 101 % par rapport à 2021 lors du Black Friday et de 192 % lors du Cyber Monday dans le secteur des médias et du divertissement en Inde. Les applications de chat ont augmenté de 123 % par rapport à 2021 au cours du Cyber Monday dans le secteur de la finance en Asie-Pacifique.

La messagerie sur les applications mobiles a augmenté de 91 % par rapport à l'année dernière lors du Black Friday dans le secteur de la finance au niveau mondial.

En Amérique du Nord, la messagerie multimédia a augmenté de 113 % par rapport à 2021 au cours du Black Friday et de 141 % au cours du Cyber Monday dans le secteur des services de marketing et de publicité.