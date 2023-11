30 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Les consommateurs français veulent pouvoir utiliser autant de données qu'ils le souhaitent

Les offres convergentes pour le haut débit, la téléphonie mobile, le réseau fixe et la télévision ont encore du potentiel. Selon la dernière étude mondiale sur les télécommunications de Simon-Kucher, à laquelle près de 8000 répondants de 18 pays ont participé, dont 430 Français, les opérateurs télécoms n'exploitent pas encore pleinement le potentiel des offres convergentes.

Ainsi, le cabinet de conseil en stratégie montre dans une analyse de 62 opérateurs télécoms internationaux, que si tous accordent des remises, seuls quelques-uns recrutent leurs clients avec des avantages liés aux produits. Ces incitations sont même les plus appréciées : 68% des clients citent les avantages non monétaires comme arguments d'achat.

Une faible remise suffit à convertir de nombreux clients

Les opérateurs n’ont pas besoin de casser les prix : avec une réduction de prix de 10%, 69% des consommateurs non convergents se disent intéressés par la souscription.

Que devraient intégrer les offres convergentes ?

Au-delà d’une remise, il semble judicieux de se concentrer sur les avantages liés au produit. Les consommateurs français souhaitent particulièrement des données illimitées, un accès aux plateformes de streaming ou encore des décodeurs TV supplémentaires. Une facturation unique des différents forfaits et un traitement prioritaire en termes d'assistance client ont également de la valeur pour les clients.

Des « tarifs verts » particulièrement demandés

En ce qui concerne les services additionnels, les « tarifs verts » (57%) et les sauvegardes mobiles (48%) arrivent en tête des souhaits des clients. Cependant les consommateurs se montrent surtout disposés à payer pour les services OTT et les offres Device-as-a-Service. Les consommateurs seraient comparativement moins enclins à dépenser pour la sécurité mobile et les mises à niveau 5G.

Les offres convergentes bientôt via les applications des opérateurs ?

D’après l'étude, la commercialisation est surtout possible via les applications des fournisseurs. 86% des consommateurs utilisent déjà des applications telco, dont 62% les utilisent au moins une fois par semaine. 45% les utilisent même de manière ciblée pour des achats supplémentaires (changement de forfait, data pour l’étranger…).