30 mars 2022 à 00h15 par Philippe

Les consommateurs ont installé 37 milliards d'applications au 1er trimestre 2022

Les dépenses des consommateurs dans les App Store ont augmenté pour atteindre un nouveau record de 33 milliards de dollars au premier trimestre, la ferveur des abonnements in-app alimentant la croissance.L'économie des applications mobiles a suivi une trajectoire ascendante depuis son lancement en 2007. Et elle va maintenir sa croissance d'après le dernier rapport trimestriel du marché mondial de data.ai.

Les données révèlent également que le premier trimestre 2022 sera le premier trimestre le plus important jamais enregistré pour les dépenses des consommateurs.

Dans l'ensemble, les dépenses des consommateurs en matière d'applications devrait augmenté de plus de 40 % en deux ans, le total pour iOS augmentant de près de 42 % par rapport au premier trimestre 2020, et de 44 % pour Google Play.

Dans la lignée des trimestres précédents, Google Play a fourni le principal moteur des téléchargements trimestriels record du marché des applications. Les utilisateurs d'Android ont installé 28,5 milliards d'applications sur 37 milliards au cours de la période. Cela représente une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente.

iOS représente 73 % des dépenses des consommateurs pour les applications non ludiques

Si Google Play domine le classement des téléchargements, l'inverse est vrai en ce qui concerne les dépenses des consommateurs. La nouvelle étude de data.ai montre que iOS représente toujours 65 % des 33 milliards de dollars dépensés dans les boutiques d'applications au niveau mondial. Ce chiffre est conforme à celui des cinq trimestres précédents.

Snapchat et Shoppee - les grands gagnants du classement des téléchargements

Les plus grandes applications du monde en termes de téléchargements, de dépenses et d'utilisateurs actifs mensuels ont tendance à rester assez stables d'un trimestre à l'autre.

Les géants dominent : TikTok, Instagram, Facebook et YouTube

Shoppee, quant à lui, est passé du n°10 en termes de téléchargements au n°7. La société de commerce mobile basée à Singapour a déclaré un revenu GAAP de 5,1 milliards de dollars pour 2021, et a terminé l'année en étant active dans 13 pays d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe.

L'influence des influenceurs : Les outils de création de contenu parmi les produits phares du premier trimestre

Le produit le plus téléchargé au premier trimestre est speedfiy, un outil qui aide les utilisateurs à accélérer leur connexion Internet. En deuxième position, on trouve FastCandy, qui leur fournit une connexion rapide et sécurisée.