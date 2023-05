04 mai 2023 à 08h00 par Philippe

Les consommateurs ont passé 5,5 heures sur leur mobile au 1er trimestre 2023

Le temps passé dans les 10 marchés mobiles les plus importants a atteint 5,5 heures au 1er trimestre 2023, contre 5,4 heures au 1er trimestre 2022. Les consommateurs de huit marchés importants passent maintenant plus de cinq heures par jour sur les applications, notamment en Indonésie, au Brésil et aux États-Unis. Et là où sont leurs yeux, les dollars publicitaires suivent, avec la publicité mobile représentant une opportunité de 336 milliards de dollars.

Les téléchargements d'applications mobiles révèlent l'appétit des consommateurs pour les budgets serrés

Nos téléphones sont nos appareils les plus personnels et un indicateur majeur de l'évolution de nos habitudes sous l'effet de facteurs environnementaux. Face aux taux d'intérêt élevés, aux vents contraires macroéconomiques et à l'inflation croissante, les consommateurs sont à court d'argent et à la recherche de bonnes affaires.En France, il est intéressant de noter que Mon Compte Retraite et Mon E Leclerc ont enregistré une forte hausse de téléchargements.

D'une façon générale, en 2023 les apps en demande (par rupture de téléchargements) sont :- Les marketplaces de marché d'occasion - Vinted (n°4 par breakout downloads au Royaume-Uni) permettent aux consommateurs d'acheter des biens moins chers ou de se faire un peu d'argent en vendant leurs propres articles.

- Mode rapide et marchandises bon marché - SHEIN (n° 3 aux États-Unis et n° 4 au Royaume-Uni selon les téléchargements en rupture) et Temu (n° 1 aux États-Unis) utilisent des techniques natives du mobile, comme l'intégration d'interfaces de médias sociaux, le marketing de type influenceur et des fonctions de gamification.

- Voyage à petit prix - Fly Bonza (n°2 en Australie), une application mobile réservée aux compagnies aériennes à bas prix, et Hopper (n°5 aux États-Unis, n°9 à Singapour) permettant de trouver des horaires de vol à prix optimaux séduisent les consommateurs sensibles aux prix et désireux de voyager.

- Offres et récompenses en matière d'épicerie et d'alimentation - FairPrice (n° 1 par le nombre de téléchargements en rupture à Singapour) propose des offres, des réductions exclusives et des récompenses étendues pour l'épicerie et la livraison d'aliments. CoffeeBean SG (n°2 à Singapour) met en avant son programme de fidélité et de récompenses comme principal cas d'utilisation pour les amateurs de café en déplacement.

Apps : TikTok domine les dépenses de l'App Store, alors que les créateurs de contenu "à bascule" se généralisent

Malgré des portefeuilles plus légers, les consommateurs donnent la priorité au divertissement. TikTok se distingue à cet égard, se classant au premier rang pour les dépenses des consommateurs au premier trimestre 2023 en glissement annuel. TikTok a été un favori universel dans les marchés analysés, se classant dans tous les marchés à l'exception de l'Inde (où l'application est interdite). TikTok a été l'application la plus performante en termes de dépenses dans les magasins d'applications en France, en Allemagne, en Indonésie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s'est classé deuxième en Australie et à Singapour, et troisième en Corée du Sud.

Les autres domaines de croissance marquants comprennent :

- Apprentissage des langues - Duolingo (#5 breakout app, à l'échelle mondiale) et Babbel se classent très bien, avec des abonnements d'apprentissage des langues en hausse, car les consommateurs donnent la priorité à une année de voyage.

- Streaming vidéo - HBO Max, Disney+, Paramount+, DAZN et ESPN se classent tous en tête pour la croissance des abonnements.

- Comics & Anime - piccoma s'est classé deuxième derrière TikTok pour la croissance absolue des dépenses dans l'app store, LINE Manga et Crunchyroll.

-Objectifs de remise en forme - Les applis de comptage de calories se sont bien classées en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les consommateurs cherchant à atteindre leurs objectifs de remise en forme pour la nouvelle année avec un peu d'encadrement et de responsabilisation grâce à des abonnements premium.

Jeux : Les favoris de longue date sont plébiscités dans le monde entier, tandis que les titres en demande varient d'un marché à l'autre

Au premier trimestre 2023, les titres connus ont dominé le classement mondial des téléchargements. Chaque pays a vu une liste unique de jeux en tête des palmarès. mais des similitudes ont émergé, notamment : - Street Fighter : Duel est le premier jeu RPG mobile de la franchise de Crunchyroll, lancé le 28 février 2023, et qui a immédiatement grimpé dans les classements. Le jeu a été particulièrement populaire auprès des consommateurs américains, avec plus de la moitié des téléchargements provenant des États-Unis.

- Block Blast Adventure Master est le dernier jeu de puzzle à avoir gagné en popularité. Lancé en 2022, le jeu de Hungry Studio a suscité un large intérêt, se classant parmi les meilleurs jeux en Allemagne, à Singapour, en Corée du Sud et en Australie.

L'argent des jeux migre vers des zones de croissance dans les achats d'applications de jeux mobiles

La première réduction des dépenses dans les boutiques d'applications de jeux mobiles a eu lieu en 2022 (moins 5 % par rapport à l'année précédente). Les consommateurs sont toujours à court d'argent, mais la baisse ne s'est pas poursuivie. Les dépenses des consommateurs dans les jeux mobiles sont restées relativement stables en glissement annuel.

On constate une diversité dans les titres connaissant des booms de revenus au 1er trimestre 2023, par rapport à l'année précédente.

- Gardenscapes - Le titre populaire de Playrix a accéléré son acquisition d'utilisateurs (UA) dans la dernière partie de 2022, en conduisant une plus grande partie des publicités payantes dans une stratégie efficace qui a également donné un coup de pouce aux téléchargements organiques. Cette tactique d'acquisition d'utilisateurs semble avoir également entraîné une augmentation des achats in-app de la part des nouveaux utilisateurs et de ceux qui reviennent.

- Royal Match - Semblable à Gardenscapes, Royal Match a multiplié ses téléchargements payants par plus de 2 entre décembre 2022 et janvier 2023. Royal Match a une large empreinte mondiale, mais les États-Unis restent le marché n°1 pour les téléchargements et les dépenses des consommateurs. Le paquet de mini-pièces à 1,99 $ a été l'achat le plus populaire sur iPhone aux États-Unis, représentant plus de 40 % de tous les achats in-app au 1er trimestre 2023.

- FIFA - Dans le sillage de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022, la ferveur pour le football est restée élevée au T1 2023 avec la saison 2023 mise à jour. FIFA Soccer d'Electronic Arts a fait de l'Inde, de l'Indonésie et de Singapour (en plus de FIFA Mobile en Corée du Sud) des leaders dissidents en matière de croissance des dépenses de consommation.