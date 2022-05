25 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Les données consommées sur les réseaux mobiles continuent d'augmenter en 2021

L’Arcep vient de faire le point annuel sur la situation du marché des télécoms en France pour l'année 2021. Au total, 80 millions de cartes SIM sont en service au 31 décembre 2021.

Si la proportion de cartes SIM actives sur les réseaux 5G reste encore faible (environ 4 %, soit environ 3 millions d'utilisateurs), le nombre d'utilisateurs des réseaux 4G représente quant à lui 82 % du nombre total de cartes SIM. Ce nombre (66 millions) continue de progresser à un rythme soutenu, autour de 10 % en un an.

Les clients actifs sur les réseaux 4G consomment toujours plus de données sur les réseaux mobiles. En 2021, ils ont consommé 12 Go par mois en moyenne, ce qui représente une hausse d'environ 1 Go par consommateur par rapport à 2020. Depuis l'étranger aussi, le volume de données consommées par les clients des opérateurs mobiles français progresse fortement (+ 50 % en un an) après avoir chuté en 2020 (- 17 %) en raison des restrictions de déplacements dues à la pandémie ; il dépasse désormais nettement son niveau d'avant crise.

Les prix des services mobiles sont, quant à eux, pratiquement stables : la baisse des prix des services avec subventionnement du terminal compense la hausse des prix des offres non subventionnées.