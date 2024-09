05 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Les entreprises doivent renforcer leur sécurité mobile face à l'évolution des menaces

Verizon Business a publié son étude Mobile Security Index 2024 (MSI) qui présente les principales menaces pesant sur la sécurité des appareils mobiles et IoT. La 7ème édition de ce rapport, va au-delà de l'utilisation des mobiles par les employés et s'étend à l'utilisation d'appareils et de capteurs IoT ainsi qu'aux préoccupations de sécurité croissante de ces appareils peut poser, en particulier dans un contexte où le travail à distance est de plus en plus répandu.

Cette vision élargie des préoccupations en matière de sécurité mobile pour les organisations montre l'évolution des menaces auxquelles les CIO et autres responsables informatiques doivent faire face.

À mesure que la dépendance aux appareils mobiles augmente, les risques augmentent également, en particulier dans les secteurs des infrastructures critiques où les conséquences des failles de sécurité peuvent être catastrophiques. L'étude Verizon MSI 2024, qui a interrogé 600 responsables de la stratégie, des politiques et de la gestion de la sécurité, souligne l'importance de la sécurité pour les entreprises.

Les employés utilisent de plus en plus d'appareils mobiles et IoT, ce qui entraîne une augmentation des risques cyber

L'enquête révèle que 80 % des personnes interrogées considèrent les appareils mobiles comme essentiels à leur activité, tandis que 95 % d'entre elles utilisent activement des appareils IoT. Or, cette forte dépendance s'accompagne de préoccupations importantes en matière de sécurité. Dans les secteurs des infrastructures critiques, où 96 % des répondants déclarent utiliser des appareils IoT, plus de la moitié indiquent avoir subi des incidents de sécurité graves ayant entraîné des pertes de données ou des interruptions de système.

A nouvelles cybermenaces liées à l'IA, nouvelles défenses assistées par l'IA

Les technologies émergentes d'intelligence artificielle (IA) devraient exacerber les menaces mobiles, mais elles présentent également des opportunités de défense. Un pourcentage impressionnant de 77 % des répondants prévoient que les attaques assistées par IA, telles que les deepfakes (fausses images) et le phishing (hameçonnage) par SMS, sont susceptibles de réussir. Parallèlement, 88 % des répondants gérant des infrastructures critiques reconnaissent l'importance croissante des solutions de cybersécurité assistées par IA.