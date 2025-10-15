15 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Les Français n'ont jamais autant consommé de data sur mobile

L’Arcep vient de dresser le bilan du deuxième trimestre 2025 des marchés des communications électroniques : le volume de données continue de s’envoler, tandis que les usages vocaux et textuels traditionnels poursuivent leur mutation.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) publie son observatoire trimestriel des marchés des télécoms, portant sur le deuxième trimestre 2025. Si la croissance du secteur reste globalement stable, un constat s’impose : la consommation de données sur les réseaux mobiles continue d’augmenter à un rythme soutenu, confirmant la profonde transformation des usages numériques en France.

4,2 exaoctets consommés en trois mois : l’appétit pour les données ne faiblit pas

Les abonnés mobiles français ont consommé 4,2 exaoctets de données au deuxième trimestre 2025. Un chiffre vertigineux qui illustre la montée en puissance continue des usages connectés, portée par la 5G, le streaming vidéo, les réseaux sociaux et les services en cloud.

La croissance du trafic reste stable autour de +12 % sur un an, un rythme constant depuis plus d’un an. En moyenne, chaque abonné a utilisé 17,8 Go de données par mois, soit une hausse régulière de 1 à 2 Go supplémentaires par trimestre depuis plus de deux ans. En cinq ans, cette consommation moyenne a plus que doublé, témoignant d’un basculement durable vers un usage intensif de l’internet mobile.

Les usages à l’étranger progressent eux aussi : 0,11 exaoctet de données ont été consommés en roaming par les clients français, soit une hausse de 16 % sur un an, portée par la reprise des voyages internationaux et la fin des restrictions sanitaires en Europe et au-delà.

La chute inéluctable du SMS : les messageries instantanées triomphent

À l’inverse, le SMS poursuit sa lente agonie. Huit ans après le début de son déclin, le message texte traditionnel est désormais marginal face aux services de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger, Signal ou Telegram.

D’après le baromètre du numérique, 85 % des Français de 12 ans et plus ont utilisé une application de messagerie instantanée pour communiquer en 2024, soit 5 points de plus qu’en un an. Conséquence directe : un abonné mobile n’envoie plus que 72 SMS par mois en moyenne, soit 22 de moins qu’en 2024.

À titre de comparaison, le nombre de SMS envoyés atteignait encore 250 par mois lors de son pic en 2016.

Ce basculement confirme l’évolution structurelle des modes de communication, désormais dominés par des échanges multimédias enrichis (voix, vidéo, photos, emojis) et par des plateformes intégrées au cœur des écosystèmes numériques.

La voix reste solide sur mobile, mais dégringole sur le fixe

Côté usages vocaux, les Français continuent de privilégier le mobile. Au deuxième trimestre 2025, 49,2 milliards de minutes ont été consommées sur les réseaux mobiles, dont 8 % via le Wi-Fi. En moyenne, chaque abonné passe 3 h 25 d’appels par mois depuis son mobile, un niveau élevé malgré une légère baisse de 7 minutes en un an.

Le contraste est frappant avec la téléphonie fixe, dont la désaffection se poursuit inexorablement : les lignes fixes ne génèrent plus que 43 minutes d’appels par mois, soit 8 minutes de moins qu’en 2024 et 1 h 06 de moins qu’il y a cinq ans.

Les particuliers délaissent progressivement la ligne fixe, devenue souvent un simple support pour l’accès Internet, au profit du mobile devenu l’outil central de communication personnelle et professionnelle.

Une mutation profonde et durable des usages numériques

Ce suivi de l’Arcep illustre une mutation structurelle des communications électroniques :

Le mobile s’impose comme le centre des usages, tant pour la voix que pour les données.

Les messageries instantanées supplantent le SMS, désormais relégué à des usages résiduels (authentifications, notifications bancaires, services).

La 5G et les forfaits généreux en data soutiennent la croissance constante du trafic, tandis que la consommation vocale reste stable mais déclinante à long terme.

En somme, l’observatoire confirme une transition vers un monde tout IP, centré sur les applications et la connectivité permanente.

Un basculement irréversible où le mobile n’est plus seulement un outil de communication, mais la porte d’entrée universelle vers le numérique.