23 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Les Français passent 64,4 millions d'heures sur les applis consacrées au shopping et aux achats

Selon une récente étude dedata.ai qui est un fournisseur d'analyses de données mobiles, en 2023, nous aurons passé 50 milliards d’heures à faire du shopping sur les applis mobiles (+42% par rapport à 2020 !). En France, le boom des applis Hyper-Supermarchés : +450% de téléchargements depuis le premier semestre 2018 France et monde, le coup de force des enseignes chinoises.

La pandémie de 2020 n’est plus un sommet absolu en termes de temps passé pour les achats sur applis mobiles. Si elle a marqué un tournant dans les usages, la tendance ne s’est pas ralentie : la croissance n’a jamais cessé depuis. C’est ce qu’a déterminé Data.ai, le leader mondial de l’analyse de données et du conseil en stratégie pour les applications mobiles.

D’une année sur l’autre, entre les premiers semestres 2022 et 2023, les enseignes chinoises tirent le mieux leur épingle du jeu sur le plan mondial. Les applis de SHEIN, AliExpress et Temu ont enregistré les augmentations les plus conséquentes en termes de temps passé sur téléphones Android. En France, ces trois mêmes applis trustent les 3ème, 1ère et 7ème places du classement des plus fortes croissances.

L’appli Temu a continué à prendre de l'ampleur dans le monde tout au long de 2023, dépassant finalement pour la première fois en août 2023 SHEIN en nombre de téléchargements, tant sur iOS que Google Play. Le classement des applis en plus forte croissance en France : 1) AliExpress, 2) Lidl Plus, 3) SHEIN, 4) Leboncoin, 5) Mon E.Leclerc, 6) Action, 7) Temu, 8) Vinted, 9) Carrefour, 10) Showroomprivé

En France, les applis Hyper-Supermarchés connaissent un engouement fort : +450% de téléchargements au premier semestre depuis 2018. Les applis de coupons et programmes de fidélité (+133%) de grandes enseignes généralistes (+115%) et de centres commerciaux (+144%) sont également trustées par le public. Au premier semestre 2023, les mobinautes français ont passé plus de 25 millions d’heures sur les applis d’e-commerce ; plus de 13 millions d’heures sur celles des enseignes généralistes ; 8,8 millions d’heures sur celles des hyper-supermarchés ; 7,8 millions d’heures sur les plateformes de revente, 7,7 millions d’heures sur celles de coupons et programmes de fidélité. Au total, 64,4 millions d’heures passées sur les applis consacrées au shopping et aux achats, soit +62% de temps en plus qu’en 2018.

En analysant l’usage des smartphones Android dans le monde, hors Chine, on note chaque début d’année un creux récurrent, et des fins d’années plus conséquentes. Même si le début de 2023 a semblé marquer le pas par rapport à 2022, Data.ai indique que l’utilisation des applis Shopping en général est repartie à la hausse sur la deuxième moitié de cette année.

Les téléchargements d’applis Shopping ont presque doublé en 5 ans

Les entreprises ayant connu la croissance la plus forte n’étaient pas, à la base, dédiées à l’e-commerce. Mais elles se sont converties au m-commerce. Les applis mobiles ont constitué une alternative incontournable pendant la pandémie pour continuer à acheter.

Les marques d’hyper et de supermarché ; les grandes enseignes généralistes (Retailer stores) ; les enseignes de pharmacie et parapharmacie ont vu le nombre de téléchargements de leurs applis plus que doubler au cours des cinq dernières années.

Et la tendance a continué après la pandémie. Mais c’est surtout la performance commerciale spectaculaire de ces segments via leurs applis qui retient l’attention :



Par ailleurs, l’essor des acteurs BNPL (Buy Now Pay Later : paiement différé) constitue un facteur disruptif majeur.

A quoi les applis de shopping les plus téléchargées doivent-elles leur succès ? à un panel de fonctionnalités inégalé :

Règlement via un tiers-payant, suggestions de shopping personnalisées, propositions de bonnes affaires quotidiennes (ou même horaires !), paiement différé, marketplaces où chacun peut vendre et acheter… les 10 applis les plus téléchargées ont plus de fonctionnalités que les 30 applis figurant ensuite dans ce classement. 70% des applis du top-10 ont une fonctionnalité de paiement différé, comparés aux 53% des 30 applis suivantes. Les programmes de fidélité sont aussi un levier majeur de succès (que 9 applis du top-10 utilisent, contre seulement 55% des 20 applis suivantes.