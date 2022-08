31 août 2022 à 00h15 par Philippe

Les Français sont-ils en permanence à la recherche d'un smartphone dernier cri ?

Le smartphone est devenu un outil quasiment indispensable. Qu’en est-il du lien qui unit les consommateurs à leur smartphone ? Suivent-ils les tendances dernier cri en matière de technologies ? Combien de temps passent-ils en moyenne à le consulter ?

Autant de questions auxquelles la dernière étude Wiko, réalisée en partenariat avec l’institut de sondage YouGov, tente de répondre. L'enquête a été menée en ligne du 11 au 17 mai 2022, par l'institut de sondage YouGov, auprès d'un panel de 1031 adultes français représentatifs de la population nationale française, âgés de 18 à 45 ans.

Centrée sur les relations que les Français entretiennent avec leur smartphone ainsi que leur utilisation au quotidien, l’étude Wiko dévoile que plus de la moitié (64 %) des Français interrogés affirment envisager de changer de smartphone lorsqu’il est vieillissant ou bien lorsqu’il ne fonctionne plus correctement.

Suivre la tendance est-il toujours à la mode ?

Nouveautés technologiques, mises à jour régulières, autonomie longue durée… le design et les performances des smartphones ne cessent d’évoluer pour accompagner les usages quotidiens des consommateurs qui peuvent être attirés par ces nouveautés. Cependant, l’étude Wiko dévoile une autre réalité. Si 22 % des Français investissent dans un nouveau smartphone pour bénéficier des dernières technologiques et 11 % pour acheter un smartphone au top de la tendance, ils sont 64 % à changer leur smartphone lorsque celui-ci est vieillissant ou cassé. Une tendance qui se renforce d’autant plus chez les femmes qui sont 70 % à l’affirmer, contre 57 % chez les hommes.

Côté fonctionnalités, l’autonomie et la qualité photo sont privilégiées, notamment en vacances ! Lorsque les Français sont en vadrouille, 38 % d’entre eux attendent de leur smartphone une bonne qualité photo et 37 % une meilleure autonomie pour faire face aux longues journées sans possibilité de le recharger. Et à chacun ses besoins : pour les hommes (43 %), l’autonomie reste le critère technique le plus important, alors que les femmes favorisent la qualité photo (46%).

Le smartphone : un compagnon au quotidien

Avec l’évolution des pratiques, des réseaux sociaux et des fonctionnalités, le smartphone est devenu un réel compagnon de vie : plus de 6 Français sur 10 (66 %) déclarent passer au moins 4 heures par jour sur leur smartphone. La Génération Z est, sans grande surprise, encore plus connectée que la moyenne nationale puisque 41 % des 18-24 ans estiment passer entre 5 et 10 heures par jour sur leur smartphone.

Si les Français passent autant de temps sur leur smartphone, c’est notamment pour trois raisons principales : surfer sur les réseaux sociaux (55 %), envoyer des sms et passer des appels (44 %) et envoyer des messages via les messageries instantanées (38 %). Si les jeunes de 18 à 24 ans privilégient les réseaux sociaux (62 %), les 25-34 ans ont tendance à utiliser davantage les messageries instantanées et les 35-45 ans les SMS et les appels « classiques ». A chaque âge son usage pour rester connecté à ses proches.