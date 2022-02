01 février 2022 à 00h15 par Philippe | 25 février 2022 à 05h54

Les gadgets les plus pratiques pour jouer au casino en ligne canadien : Android vs iOS

Si iOS et Android ne sont certainement pas les seuls systèmes d'exploitation mobiles existants, nous allons limiter la discussion à ces deux options pour les besoins de l'argumentation. Ils représentent plus de 95% des parts de marché et il est probable que tous ceux qui lisent ces lignes utilisent l'une ou l'autre de ces plateformes. Bien sûr, si l'on considère l'espace technologique dans son ensemble, il est difficile d'affirmer qu'Apple et Google n'ont pas une emprise sur le marché mondial. L'influence qu'ils exercent sur les consommateurs en termes de matériel et de logiciels en est la preuve.

La récente popularité des machines à sous en ligne a incité de nombreuses personnes à abandonner les jeux dans les casinos terrestres pour jouer sur leur portable. Non seulement c'est plus pratique, mais la facilité de jeu et l'abondance des jeux disponibles en font une excellente option pour tous les amateurs de casinos qui n'ont pas le temps ou l'argent pour se déplacer. La question se pose : Android contre Apple?

Les produits Apple sont réputés parmi les joueurs de casino en ligne Canada pour leur design épuré et intuitif et leur interface conviviale. Mais lorsqu'il s'agit de jouer aux machines à sous en ligne sur votre smartphone, la plateforme Android reste le meilleur choix. Voyons les raisons de ce choix.

Jeux de casino sur navigateur Android

Le système d'exploitation Android de Google est devenu l'une des plateformes les plus populaires pour les appareils mobiles, y compris les smartphones et les tablettes. Cela signifie que les développeurs de jeux de machines à sous commencent à progresser vers la création de meilleurs jeux de machines à sous compatibles avec Android.

Ces jeux sont susceptibles d'être portés sur Android car les smartphones et les tablettes Android sont désormais disponibles pour un large éventail de budgets.

Cela signifie que les développeurs peuvent gagner de l'argent avec les jeux de casino sur davantage d'appareils et cibler potentiellement les utilisateurs à faible revenu qui ne voudraient pas dépenser trop pour un appareil coûteux. D'un autre côté, les iPhones et iPads d'Apple ont tendance à se concentrer sur les marchés plus riches. Les utilisateurs préféreraient payer plus cher pour avoir un appareil de qualité afin de jouer à leurs jeux de casino préférés.

Casino sur navigateur IOS

L'avantage de ce système est qu'il est très sûr et bien protégé contre les logiciels malveillants. En outre, il rend le jeu dans un casino en ligne encore plus amusant, car vous pouvez être sûr que votre appareil ne sera pas piraté (et donc que vous ne perdrez pas tout votre argent).

Cependant, en tant qu'utilisateur d'Android, vous pouvez aussi rencontrer des inconvénients. Le principal problème est que le navigateur des appareils Apple est rigoureux et standardisé. Cela signifie qu'il ne prendra jamais en charge certaines applications que l'on peut trouver facilement dans la boutique Android Play, comme les jeux de casino.

Apple propose également un nombre beaucoup plus limité de modèles et de séries de mobiles qu'Android, et ils sont tous livrés avec des navigateurs et des applications préinstallées qui peuvent être très différents d'une version à l'autre.

Android est une plateforme ouverte par rapport à Apple IOS, ce qui signifie que vous pouvez installer n'importe quelle application sur votre appareil. Toutefois, cela peut présenter des avantages et des inconvénients, car des virus ou des logiciels malveillants peuvent être installés sans autorisation.

Bonus de casino pour Android et IOS

Les casinos offrent de temps en temps des bonus pour attirer de nouveaux joueurs, et ils sont formidables. Nous aimons tous l'argent gratuit, après tout ! Cependant, les casinos sur IOS ont tendance à offrir plus de bonus sans dépôt que les casinos sur Android.

Une autre raison pour laquelle les machines à sous en ligne Android sont meilleures que les machines à sous en ligne IOS est ce qui se passe lorsque vous n'avez plus de bonus ou de tours gratuits. Lorsque vous jouez en argent réel dans les casinos sous IOS, vous devez effectuer un dépôt avant de pouvoir continuer à jouer. Cependant, il n'est pas nécessaire de déposer votre propre argent dans les casinos Android lorsque vous êtes à court de fonds de bonus, car les jeux ne sont pas bloqués.

En résumé, Android est plus adapté aux machines à sous en ligne qu’Apple IOS. Nous avons décrit dans cet article les raisons pour lesquelles vous devriez passer à Android, avec quelques avantages et inconvénients de chaque système d'exploitation pour faire bonne mesure.