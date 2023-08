14 août 2023 à 00h15 par Philippe

Les Galaxy Watch 6, les nouvelles montres connectées de Samsung

Samsung a annoncé la commercialisation des Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic. Cette année, ces deux nouvelles montres connectées se distinguent par des outils avancés de suivi du bien-être et de la forme physique, accessible plus simplement, au poignet. Elles sont dotées d'un écran plus grand et lumineux avec de fines bordures.

Les batteries ont également été améliorées par rapport aux modèles précédents, avec une capacité de 300 mAh pour les plus petites et de 425 mAh pour les versions les plus grandes.

Les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic fonctionne sous Wear OS 4.0 de Google. Le processeur est un Exynos W930 Dual-Core 1.4 GHz complété par 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Parce qu'une meilleure forme commence par un meilleur sommeil, Samsung accompagne désormais les utilisateurs à optimiser leur nuit, de la même manière qu'ils optimisent leur journée, en se basant sur trois éléments clés : la compréhension des phases de sommeil, la mise en place de meilleures habitudes et l'instauration d'un environnement propice au sommeil.

Afin de mieux comprendre la qualité de sommeil au quotidien des utilisateurs, les Galaxy Watch6 Series permettent d'effectuer une analyse approfondie des Facteurs du score de leur sommeil en prenant en compte la durée totale de sommeil, le cycle de sommeil, l'heure de réveil, la récupération physique et mentale. Les Messages personnalisés, fournissent chaque matin aux utilisateurs qui le souhaitent des informations détaillées sur la qualité de leur sommeil.

La Galaxy Watch6 propose également la fonction Régularité du sommeil qui affiche la régularité des heures de sommeil et de réveil de l'utilisateur, ainsi qu'un Animal totem représentant leur profil de dormeur.

La fonction améliorée de Coaching du sommeil permet aux utilisateurs qui le souhaitent de mettre en pratique les connaissances acquises sur le sommeil grâce à des conseils adaptés et des rappels accessibles depuis leur poignet et leur smartphone. A l'heure du coucher, la Galaxy Watch6 peut changer automatiquement les réglages des appareils connectés de la maison, pour créer un environnement propice au sommeil. Dès que le mode Sommeil est activé sur la montre ou le smartphone, les notifications sont coupées, la luminosité des écrans est réduite automatiquement et le capteur infrarouge passe d'une LED verte à une LED invisible pour éviter toute perturbation pendant le sommeil.

Lorsqu'elle est activée par l'utilisateur, l'analyse de la Composition Corporelle apporte des indicateurs de mesures physiques clés sur le muscle squelettique, la masse grasse, la masse hydrique et l'IMC. Ces indications donnent un meilleur aperçu de leur condition physique pour les accompagner dans leurs objectifs personnels au quotidien.

La nouvelle fonctionnalité Personnalisation de la zone de fréquence cardiaque analyse les capacités physiques de chaque individu et définit jusqu'à cinq niveaux d'intensité de course pour les aider à fixer leurs propres objectifs en fonction de leurs capacités - que ce soit pour brûler des graisses ou pour un entrainement à haute intensité. Au-delà du suivi de plus de 100 activités sportives, la nouvelle fonction Track Run enregistre les courses de l'utilisateur, tandis que la fonction Créer un exercice permet de concevoir son propre programme d'entrainement.

La fonctionnalité Détection de chutes est capable d'identifier le type de chute (durant une activité physique, debout ou du lit) et alerte automatiquement un numéro d'urgence ou bien un numéro présélectionné dans les contacts. En complément, les informations peuvent être affichées pour une prise en charge plus rapide par les secours.

Disponibilité

Samsung propose les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic en deux tailles et plusieurs options de connectivité :

- la Galaxy Watch 6 (40 mm / Bluetooth) à 319 € (crème ou graphite),

- la Galaxy Watch 6 (44 mm / Bluetooth) à 349 € (argent ou graphite),

- la Galaxy Watch 6 (44 mm / Bluetooth + 4G) à 399 € (argent ou graphite),

- la Galaxy Watch 6 Classic (43 mm /Bluetooth) à 419 € (noir ou argent),

- la Galaxy Watch 6 Classic (47 mm /Bluetooth) à 449 € (noir ou argent),

- la Galaxy Watch 6 Classic (47 mm / Bluetooth + 4G) à 499 € (noir ou argent).