27 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Les Galaxy Watch 9 et Ultra 2 arrivent avec de sérieux arguments face à Apple

À l'occasion de son événement Galaxy Unpacked, Samsung n'a pas seulement renouvelé sa gamme de smartphones pliants. Le constructeur sud-coréen a également levé le voile sur deux nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2, qui incarnent une nouvelle étape dans sa stratégie autour de la santé connectée et de l'intelligence artificielle.

Plus puissantes, plus autonomes et plus confortables, ces deux montres inaugurent également une nouvelle plateforme matérielle, un suivi santé enrichi par l'IA et une politique logicielle plus ambitieuse. Samsung entend ainsi renforcer sa position sur un marché où l'Apple Watch domine toujours, tout en venant concurrencer plus directement Garmin sur le segment des montres sportives haut de gamme.

Samsung place l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience

Avec cette nouvelle génération, Samsung souhaite aller au-delà du simple suivi d'activité. Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 exploitent désormais un système d'analyse basé sur l'intelligence artificielle capable d'interpréter les données recueillies en continu par le capteur BioActive afin de proposer des recommandations personnalisées.

L'objectif n'est plus uniquement d'afficher des statistiques, mais d'aider les utilisateurs à mieux comprendre leur état de santé et à adopter de meilleures habitudes au quotidien. Les données collectées sont ainsi transformées en conseils pratiques concernant le sommeil, l'activité physique, la récupération ou encore la santé cardiovasculaire.

Cette nouvelle plateforme baptisée Health Assistant introduit plusieurs fonctionnalités inédites. Parmi elles figure Vitals, qui surveille durant le sommeil le rythme cardiaque ainsi que le taux d'oxygène dans le sang afin de détecter d'éventuelles anomalies. La montre peut également repérer les signes d'une apnée du sommeil, proposer un Heart Health Score offrant une vision globale de l'état cardiovasculaire ou encore calculer un Fitness Index afin d'évaluer la condition physique générale et recommander des objectifs adaptés.

Samsung ajoute également une surveillance de l'exposition au bruit grâce à une fonction d'alerte sonore destinée à protéger l'audition sur le long terme.

L'assistant Gemini est lui aussi intégré à cette génération de montres et peut être activé simplement en relevant le poignet, renforçant encore davantage l'intégration de l'IA dans l'écosystème Galaxy.

Une Galaxy Watch 9 pensée pour un usage quotidien

La Galaxy Watch 9 conserve le design circulaire caractéristique des précédentes générations tout en apportant plusieurs améliorations matérielles importantes.

Le boîtier reste en aluminium afin de conserver un poids contenu, tandis que Samsung a retravaillé l'ergonomie générale avec de nouveaux bracelets plus souples et plus légers, conçus pour être portés aussi bien durant la journée que pendant le sommeil.

Sous le capot, la montre abandonne la puce Exynos des générations précédentes au profit du tout nouveau Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Cette nouvelle plateforme promet davantage de puissance, une meilleure fluidité et une réactivité accrue pour l'ensemble des fonctions liées au suivi santé comme à l'utilisation quotidienne.

L'écran AMOLED atteint toujours une luminosité maximale de 3 000 nits, garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil.

Samsung augmente également sensiblement l'autonomie grâce à une batterie de 390 mAh, soit environ 20 % de capacité supplémentaire par rapport à la Galaxy Watch 8. Cette évolution devrait permettre d'espacer les recharges, un point souvent critiqué sur les montres connectées.

La Galaxy Watch 9 sera disponible en deux tailles :

40 mm, en coloris Graphite ou Crème ;

44 mm, en Graphite ou Argent.

Les tarifs débutent à 409 euros pour la version Bluetooth et 439 euros pour la version LTE.

Galaxy Watch Ultra 2 : la montre la plus ambitieuse de Samsung

Avec la Galaxy Watch Ultra 2, Samsung vise clairement les sportifs exigeants et les amateurs d'activités de plein air.

Le constructeur améliore pratiquement tous les aspects de sa montre haut de gamme.

Son écran devient le plus lumineux jamais installé sur une Galaxy Watch avec une luminosité record de 5 000 nits, contre 3 000 nits auparavant, assurant une parfaite lisibilité même sous un soleil intense.

La batterie grimpe à 800 mAh, soit 35 % de capacité supplémentaire par rapport à la première Galaxy Watch Ultra.

Malgré cette augmentation de capacité, Samsung annonce un boîtier en titane 12 % plus fin, désormais limité à 10,7 mm d'épaisseur, tout en conservant une excellente robustesse.

La montre bénéficie notamment de la certification IP69K, d'une résistance à 10 ATM ainsi que de la certification EN13319, destinée aux instruments de plongée.

Des fonctions sportives beaucoup plus poussées

La Galaxy Watch Ultra 2 ne se contente pas d'améliorer son autonomie.

Samsung introduit plusieurs fonctions inédites destinées aux sportifs.

Les amateurs de trail disposent désormais d'un suivi très détaillé comprenant notamment :

l'analyse du dénivelé ;

le suivi de la progression en montée ;

un guidage d'allure selon le terrain ;

des alertes d'hydratation calculées en fonction de la transpiration et du poids de l'utilisateur.



Les plongeurs profiteront également de nouvelles capacités.Dès l'entrée dans l'eau, la montre affiche automatiquement différentes informations comme la profondeur, la durée d'immersion ou encore la température de l'eau. Une application de plongée plus complète, développée avec le spécialiste Mares, arrivera ultérieurement afin d'ajouter le suivi de la vitesse de remontée, les limites de sécurité ainsi que d'autres données spécifiques.

La Galaxy Watch Ultra 2 est proposée au tarif de 749 euros en finition Titane Gris foncé ou Titane Argent.

Une plateforme technique entièrement renouvelée

Les deux nouvelles montres inaugurent le processeur Qualcomm Snapdragon Wear Elite, remplaçant l'Exynos W1000 utilisé jusqu'à présent.

Ce changement de plateforme permet à Samsung d'améliorer les performances générales, la réactivité de l'interface, les capacités de traitement de l'intelligence artificielle ainsi que la précision du GPS.

En parallèle, le constructeur a également revu la conception interne des deux montres afin d'améliorer leur confort, notamment grâce à des bracelets entièrement repensés, plus souples, plus respirants et mieux adaptés à un port permanent.

Cinq années de mises à jour logicielles

Samsung profite également de cette génération pour renforcer son engagement logiciel.

Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 bénéficieront de cinq mises à jour majeures de Wear OS, contre quatre pour la génération précédente.

Commercialisées sous Wear OS 7 avec One UI 9 Watch, elles recevront donc les nouvelles versions du système jusqu'en 2031, avec un support annoncé jusqu'à Wear OS 12.

Les correctifs de sécurité seront également assurés pendant cinq ans.

Cette politique constitue aujourd'hui l'une des plus généreuses de l'écosystème Wear OS. À titre de comparaison, les Pixel Watch de Google bénéficient actuellement de trois années de mises à jour système, tandis qu'Apple propose généralement environ cinq années de mises à jour de watchOS, sans toutefois communiquer officiellement sur cette durée.

Le passage de la plateforme Exynos vers Snapdragon pourrait toutefois rendre plus complexe le portage des futures versions de Wear OS vers les anciennes Galaxy Watch. Samsung n'a d'ailleurs pas encore indiqué si les modèles précédents profiteront eux aussi de cette nouvelle politique de mises à jour.

Strava et iFit offerts pour accompagner les utilisateurs

Pour accompagner le lancement de ses nouvelles montres, Samsung inclut plusieurs avantages.

Les acheteurs bénéficieront de 60 jours d'abonnement à Strava, permettant d'enregistrer leurs séances directement depuis la montre et de rejoindre la communauté sportive de la plateforme.

Un essai de deux mois d'iFit est également proposé afin d'accéder à des programmes d'entraînement supplémentaires.

Disponibilité

Les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 sont disponibles en précommande jusqu'au 6 août et seront commercialisées à partir du 7 août.