17 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

Les HMD PULSE et HMD PULSE PRO sont désormais en vente chez Free mobile

HMD, la société derrière les smartphones Nokia, qui a récemment dévoilé sa première gamme de smartphones sous sa propre marque, vient de signer un partenariat avec l'opérateur français FREE Mobile.

Le HMD Pulse Pro, déjà accessible sur le site de Free Mobile, sera disponible dans 240 boutiques de l'opérateur. Ce partenariat représente une marque de confiance majeure pour HMD, confirmant l'attractivité pour des smartphones à un prix abordable et réparables.

En effet, chaque appareil de la nouvelle gamme HMD Pulse est conçu pour être réparable. HMD l'appelle " réparabilité de première génération ", ce qui permet aux utilisateurs de remplacer un écran cassé, un port de charge endommagé, une coque arrière rayée ou une batterie en fin de vie, et ceci ne nécessite pas un diplôme d'ingénieur. La réparation peut se faire avec kits de réparation complets, développés en collaboration avec iFixit, sont disponibles à l'achat pour 24.90 €.

HMD Pulse Pro

Le HMD Pulse Pro est un smartphone qui offre un excellent rapport qualité-prix. Il est parfait pour les utilisateurs soucieux de leur budget et de l'environnement, sans pour autant faire de compromis sur les performances. Un des points forts du HMD Pulse Pro est sa conception modulaire, qui facilite la réparation des composants défectueux.

Son écran LCD de 6,65 pouces offre une résolution de 720 x 1612 pixels. Il est équipé d'un processeur Unisoc Tiger T606 couplé à 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM, selon la configuration choisie. Une carte micro SD de 256 Go peut être ajoutée.

Le smartphone dispose d'un module photo principal et frontal de 50 mégapixels accompagné d'un capteur de profondeur.

Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et supporte la charge à 20 watts. Le HMD Pulse Pro est disponible en trois coloris à partir de 159.00 €.

HMD Pulse

Le HMD Pulse reprend en grande partie le design et les dimensions de la version "+", à quelques exceptions près : ce modèle propose un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur avant de 8 mégapixels. Il est doté de 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, extensible via une carte micro SD. Le HMD Pulse supporte la charge rapide 10W. Il est commercialisé au prix de 129,00 €.