22 mars 2023 à 03h00 par Philippe

Les installations de jeux Android augmentent mais sur iOS, elles sont en baisse

AppsFlyer a publié son rapport State of Gaming App Marketing 2023, une étude approfondie sur les tendances clés du marché des jeux mobiles.

Un ralentissement du marché publicitaire digital se fait ressentir, avec un retour aux conditions d'avant Covid ; les effets sont de plus en plus importants, notamment sur les installations d'applications au niveau mondial. En revanche, le secteur des applications gaming fait encore preuve de résilience, avec près de 27 milliards de dollars investis dans le monde entier en 2022 en dépenses publicitaires dans le but d'acquérir de nouveaux utilisateurs. Dans l'ensemble, les installations d'applications de jeux Android ont légèrement augmenté, de 8 % par rapport à 2021, tandis que les installations d'applications de jeux iOS ont enregistré une légère baisse de 5 %. Les États-Unis restent de loin le marché prioritaire en matière d'investissements publicitaires, suivis par le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

En ce qui concerne les revenus des applications de gaming, le rapport révèle que les consommateurs ont avant tout dépensé dans les achats in-app (IAP), dans les jeux de rôle (RPG) et les jeux de casino (non en argent réel). Les achats dans ces catégories de jeux ont surtout diminué au second semestre 2022, entraînant une baisse globale des revenus in-app de 7 % par rapport au premier semestre de l'année. Le ralentissement économique semble avoir eu un impact sur le comportement des consommateurs dans les catégories où les achats in-app sont omniprésents comme les jeux de rôle et les jeux de casino. Les effets ont été moindres dans d'autres catégories, tels que les jeux de match ou de réflexion, qui reposent davantage sur les micropaiements. La publicité in-app (IAA) est restée le plus fort moteur de revenus pour les jeux hypercasuals, les jeux de match et les jeux de simulation, bien que les revenus issus de la publicité in-app aient également diminué dans la plupart des genres durant la seconde moitié de 2022.

Les principaux enseignements du rapport State of Gaming App Marketing 2023 :

- 26,7 milliards de dollars de dépenses publicitaires ont été comptabilisés pour les installations d'applications de jeux dans le monde en 2022. Les États-Unis en représentent près de la moitié, soit 12,2 milliards de dollars, grâce à leur paysage médiatique aux volumes et coût élevés ; le Japon suit loin derrière avec près de 2 milliards de dollars d'investissements.

- Au niveau mondial, les installations de jeux Android ont légèrement augmenté en 2022, tandis que les installations d'applications de jeux iOS ont connu un léger déclin. Le nombre total d'installations d'applications de jeux Android a augmenté de 8 % par an par rapport à l'année dernière. La baisse de 5 % par rapport à l'année dernière des installations sur iOS reflète les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les spécialistes du marketing sur iOS, à la suite des changements initiés par Apple en matière de confidentialité, malgré une amélioration par rapport au chiffre précédent de -13 % pour la période 2022-2021. Aux États-Unis, toujours considérés comme le marché le plus important, l'année 2022 a vu une croissance de 19 % des installations d'applications Android, et une baisse de 1 % des installations d'applications de jeux iOS par rapport à 2021. En France, l'année 2022 a été marquée par une baisse de 12% des installations d'applications sur IOS, alors que les installations sur Android sont restées au même niveau que l'année dernière.

- Le second semestre de 2022 a été particulièrement difficile pour les achats gaming in-app, en raison de l'incertitude économique qui pèse sur le marché. Une baisse globale de 7 % des recettes des achats in-app (IAP) a été constatée au second semestre 2022 par rapport au premier semestre 2022, avec une baisse de 9 % pour iOS et de 4 % pour Android. Dans l'ensemble, les achats in-app sur les applications de jeux Android ont diminué de 14 % par rapport à l'année précédente, tandis que sur iOS ceux-ci ont diminué de 1 % par rapport à l'année dernière. Cette baisse s'explique en grande partie par le déclin des jeux de rôle (PRG) et de casino, qui présentent généralement des taux élevés d'achats in-app, et pour lesquels le contexte économique semble avoir impacté les dépenses des consommateurs.

- Les catégories ayant connu la plus forte croissance en 2022 par rapport à 2021 : avec un taux de croissance de 48 % pour les jeux de casino Android, soit 3 fois plus que la catégorie Hypercasual qui arrive en deuxième place, et 5 fois plus que le taux de croissance des jeux de réflexion et des jeux de rôle (RPG). Sur IOS, actuellement en perte de vitesse, les jeux de casino font la course en tête avec un taux impressionnant de 17 %. En France en 2022, les installations des jeux hypercasual ont diminué de 22% sur IOS et augmenté de 6% sur Android. Les installations des jeux de casino ont diminué de 43% sur IOS et de 41% sur Android. Et les installations de jeux RPG ont augmenté de 247% sur IOS et de 73% sur Android.

- Le coût par installation sur iOS continue de grimper : Le coût par installation (CPI) sur iOS a augmenté de 88 % entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, soit une hausse de 3,75 $ par installation. Dans le but d'acquérir de précieux utilisateurs d'Apple, les spécialistes du marketing sur iOS continuent d'accepter des CPI (coût par installation) élevés, dont la croissance est de 35% d'une année sur l'autre.

- Les spécialistes du marketing exploitent de plus en plus les médias propriétaires : Les marketeurs cherchent à rentabiliser davantage leurs budgets ; l'utilisation de stratégies sur les médias propriétaires telles que les notifications push, les messages in-app et la promotion croisée connaît une croissance soutenue. Cela a généré une augmentation significative par rapport à l'année précédente du nombre de conversions sur les médias propriétaires, avec une croissance de 16% sur iOS et un bond de 34% sur Android.